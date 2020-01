A kimagasló eredmények végigkísérték eddigi tanulmányait

Hagyományosan a karácsonyi gálaműsor keretében adják át a Siklósi Gyémánt díjat, amellyel minden évben egy kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulót tüntetnek ki. Ebben az évben Szabó Kíra kapta az elismerést, mi pedig örömmel kérdezgettük az eddigi eredményeiről és a további terveiről.

– Milyen érzésekkel vette át a kitüntetést?

– Amikor kimondták a nevem, akkor nagyon meglepődtem, szerintem ez látszott is rajtam. Az ünnepség előtt csupán annyit tudtam, hogy a volt osztályfőnököm javasolt a kitüntetésre, illetve anyukám azt mondta, hogy a jelöltek között vagyok és készüljek beszéddel. Végül nem készültem, de igyekeztem elmondani, milyen megtiszteltetés ez a számomra.

– Méltatásában elhangzottak a tanulmányai során szerzett kiemelkedő eredmények. Mi motiválja jobban az átlagnál?

– Mindig is nagyon maximalista voltam, ami egyrészt előny, másrészt hátrány is. A kezdetektől magamtól tanultam, nem pedig azért, mert kikérdezik. Gyakorlatilag óvodáskorom óta orvos szerettem volna lenni, igaz, először az állatorvosi pálya volt a cél.

– Inkább embereket gyógyítana?

– Ebben nagy szerepe van annak, hogy az orvosi karra fizikából kellett felvételizni, azt pedig nagyon megszerettette velem az általános iskolai tanárom.

– Az egyetemen is jöttek az eredmények…

– Így van, de számomra valóban az a fontos, a magammal szembeni elvárásoknak megfeleljek. Általános és középiskolás koromban is szinte kudarcként ért a négyes, elkeserített. Az osztálytársaim sokszor azt hitték, azért, mert a szüleimnek ez nem elég, miközben magamnak nem volt elég, ők örültek a négyesnek is.

– Mennyi van még vissza a célig, s mire szeretne szakosodni?

– Három és fél év tanulás. Még nem tudom, hogy mire szeretnék szakosodni, ezt még sok tényező befolyásolhatja. A neurológia tetszik, de még nem tartunk itt, még nem tanultuk. Az első két év alapozó modul volt, most kezdődött a klinikum, az elmúlt félévben pedig már a belgyógyászatba vezettek be minket.

– Idehaza képzeli-e el a jövőjét?

– Igen, szeretnék Magyarországon maradni, sőt, Siklóson is, ha itt egy nagyobb kórház lenne. Egy nagyobb klinikán szeretnék majd dolgozni, természetesen számításba jöhet a pécsi is.

Az egyetemen az évfolyam legjobbja

Szabó Kíra 1998. március 17-én született Siklóson. Általános iskolásként tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket ért el, emellett a sportban is megmutatta tehetségét, mell­úszásban országos bajnoki címet szerzett és évekig kézilabdázott is. Nyolcadikosként elnyerte a Kiváló tanuló kitüntető címet. Tanulmányait a pécsi Babits gimnáziumban folytatta, ahol végig kitűnő volt. Kimagasló felvételi pontszámával elnyerte a rektori ösztöndíjat a PTE-re, jelenleg harmadéves hallgató az orvostudományi karon, ahol az évfolyam kiemelkedő hallgatója címet is megszerezte már.