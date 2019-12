A kínaiak is építenek Pécs díszpolgárára

Dr. Bárdi László 87 évesen is új tudományos kötettel jelentkezett. A nagy Ázsia-kutató munkájára ugyanis a kínaiak olyannyira felfigyeltek, hogy megrendeltek a munkáiról egy összegző könyvet, de a kötet most pécsi segítséggel magyarul is megjelent.

– Mennyit utazik egy világjáró kutató?

– Ez igen változó. Én a tanulmányaimat angol, olasz, német területen egészítettem ki, aztán elmúltam már 50 éves, amikor Kínába eljutottam. Ekkortól azonban szinte minden utam Ázsiába, a Távol-Keletre vezetett. Összességében négy világrész ötven országában jártam, Kínában pedig 31 alkalommal fordultam meg. A fő kutatási eredményeim pedig a keleti világvallásokról, a Selyemútról és a magyarság keleti eredetéről szólnak. Most megjelent 15. könyvem is az utóbbi kettőre épül, Ázsiából – Európába/Ősi keleti lovasnépek vándorútja nyugatra címmel.

– Így többes számban? Nem a magyarok az egyedüliek?

– Vannak ősi kultúrnépek, mint a kínaiak, indiaiak, de körülöttük igen sok nomád nép élt, a hunok, s magyarok, az avarok, a különböző türk népek és mindegyik heterogén összetételben. A politikai és természetföldrajzi változások miatt pedig több hullámban indultak vándorútra.

– Mikor kezdődött ez?

– Az írásos emlékek i.e. 318-tól emlegetik a hunokat, de már fél évezreddel korábban is gyűjtöttek népdalokat Kínában hun jellemzőkkel a nagyfalon túlról. És ejtsünk szót arról is, hogy nem a honfoglalással ér ez véget, hiszen például a tatárjárás is részben lovas népvándorlás volt.

– A magyarok eredetére hol találta a legtöbb bizonyítékot?

– Közép- és Belső-Ázsiában, és egymást megerősítve mindig hat–nyolc tudományágban vizsgálódtam. Személyes tapasztalatom szerint a népvándorlásunk útvonalát legpontosabban a sírokba elhelyezett hosszúkás alakú rituális üstök jelzik. Belső-Ázsiában 154 ilyen üstöt találtam kínai régészekkel. A legtávolabb a Sárga-folyó mentén északon, a legutolsót pedig pár éve találták Balatonlelle mellett.

– Mire a legbüszkébb a távol-keleti eredményei közül?

– Hogy olyan helyeken is megfordulhattam, ahová nemzetbiztonsági okokból a kínai tudósok sem juthattak el. Továbbá, hogy a munkáimon keresztül már a kínaiak is tudják, rengeteg számukra is fontos tudományos eredmény érhető el Magyarországon. Én egy kapocs vagyok a könyveim és filmeim kapcsán a két ország között. Ezt a könyvet is kínai megbízásra írtam, de most pécsi önkormányzati segítséggel magyarul is megjelent.

– Akadt veszélyes helyzet a félszáznál több útja során?

– Rengeteg, de nem zavart, mert ha feladatod van, mindig az a legfontosabb. Például Kínában egy égő hotelből olyan gyorsan kellett elmenekülni, hogy csak a nadrágomat és az útlevelemet kaphattam fel.

– Hová menne vissza, ha most felajánlanák, hogy mindent fizetnek?

– Hát ez pár éve pontosan így megtörtént, egy kínai miniszter felkérésére. Huszonhat részes filmet forgattunk ily módon, kínai és magyar változatban dél-mongóliai, ujgur és tibeti területekről.