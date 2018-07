A kisebb gyerekek is napi szinten használják a mobiljukat

Alig tíz éve még elképzelhetetlennek tartottuk, hogy gyermekeink már az általános iskolába is a legújabb okostelefonokkal menjenek. Van, aki szerint teljesen felesleges nekik telefon ilyen fiatalon – a többség azonban úgy véli, sokkal megnyugtatóbb, ha ott van náluk a mobil.

A rengetegszer hallott negatív hozadékok mellett az okostelefon hasznos is lehet. Cikkünkben most ezekre koncentrálunk elsősorban.

A fiatal, akinek van okostelefonja, s rendelkezik internet-hozzáféréssel is, könnyedén hozzájuthat minden információhoz, amelyre szüksége lehet a tanulásához – ráadásul mindez elfér a zsebében. A letölthető alkalmazások mennyiségének is csak a telefon memóriája szab határt. Innen a következő lépés már csak annyi, hogy ezt mind tudják is okosan használni.

Az általánosságok mellett konkrét felhasználási módokra is kíváncsiak voltunk – ezért is kerestünk meg egy nyolcadikos tanulót, Dávidot. Kérdésünkre elmondta, hogy náluk az évfolyamban gyakorlatilag mindenkinek van okostelefonja, sőt, az iskolában a felső tagozattól ez már egyáltalán nem kirívó. Igazából már az sem meglepő egyáltalán, hogy a másodikosok is a telefonokkal jönnek suliba.

Ezt a tanárok is pontosan tudják, s ezért egyre több anyagot tesznek elérhetővé az interneten. Egy alkalmazáson keresztül töltik fel a tananyaghoz kapcsolódó tartalmakat, képeket, videókat, kérdéseket és a leckét, melyekhez így bárki, bármikor könnyedén hozzáférhet.

Előfordul olyan is, hogy a dolgozatot, témazárót is telefonon írják. Ugyanakkor nem kell senkinek kétségbeesnie akkor sem, ha lemerült, vagy otthon maradt a készüléke – ebben az esetben az iskola biztosít eszközt számára.

– Az iskolában az internethozzáférés egy ideig szünetelt, egy kisebb incidens miatt, valaki ugyanis tiltott tartalmakat használt.

Jelenleg a felsősök használhatják a wifi-t, ehhez mindenki saját kóddal rendelkezik. Az intézmény tilt néhány tartalmat, ilyenek például a vásárlási oldalak, de a közösségi platformok szabadok mindenki számára – tette hozzá Dávid.

Az okoskészüléken való tanulást az ő generációjuk lényegesen otthonosabbnak tartja, és persze sokkal könnyebben el is tájékozódnak rajta, mint az idősebbek. Saját bevallásuk szerint ez csupán egy más formája a tanulásnak. Ráadásul akár jegyzetelhetnek is ide, hiszen a legtöbb oktatónak az a fontos, hogy a diáknak meglegyen a tananyag.

A fiatal generáció tagjai telefon nélkül már nehezen tudnak létezni: lényeges számukra, hogy tudják, mi történik a világban, mik a friss hírek. A telefonon ráadásul javarészt van kamera, számológép, navigáció, zenelejátszó, melyeket így nem kell külön magunknál tartani. Összességében egy miniszámítógép majdhogynem összes funkciójával rendelkezik – amit azért néha telefonálásra is használnak.

Rákérdeztünk arra is, milyen lenne az életük, miben változna meg a mindennapjuk, ha hirtelen nem lenne okostelefonjuk.

– Sok idő kiesne. Időtömeg, amit nem tudok kezelni. Új elfoglaltságot kellene keresni, talán a számítógép mellett kötnék ki.

Fontos lenne, hogy valahogy máshogy tudjak tájékozódni, több tévézés kellene, aminek annyira azért nem örülnék. Valami elfoglaltságra lenne szükség, ami az okostelefon használatot helyettesíti. Nem mennék el helyette biciklizni, vagy más sporttevékenységet űzni. Ha elvennék a vizet, akkor olyat keresnék, ami hasonlít a vízre, amivel helyettesíteni tudom. Természetesen több időm lenne másra, de lényegében az igények nem változnának meg.

Komoly hátrány is lehet a hiány

Egy játszótéren, egy beszélgetést elcsípve szembesülhettünk a mobiltelefon egy negatív hozadékával is. Egy anyuka mesélte egy másik szülőnek, hogy az ő gyermekének elvi okokból nincs okostelefonja – viszont az iskolájukban, az osztályban a házi feladatot egy közösségi alkalmazáson küldik egymásnak a tanulók. Még a hetesnek is az a kötelessége, hogy ezen keresztül tájékoztassa a hiányzókat az iskolai történésekről, feladatokról. Így amellett, hogy esetleg ki is közösítik a gyermekét a többiek azért, mert nincs mobiltelefonja, még a tanulásban is hátrányba kerülhet a többiekhez képest.