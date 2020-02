A Kodály Zoltán Gimnáziumban járt hazánk spanyol nagykövete

Tradicionális hideg zöldséglevest készített, a diákok is segítettek neki. Anunciada nagykövet asszony több alkalommal is járt Pécsett

Különleges vendéget fogadtak a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban, Anunciada Fernández de Córdova hazánk spanyol nagykövete érkezett hozzájuk. A hölgy délelőtt 11-kor ért a Kodályba, az igazgatói irodában találkozott az összes spanyol tagozaton tanító tanárral. Ezután Ángel Santamaría Barnola oktatási tanácsossal és Tóth Erikával, a Nagykövetség Oktatásügyi Osztályának munkatársával együtt helyet foglaltak az aulában, ahol a spanyol–magyar két tanítási nyelvű tagozat diákjai köszöntötték őket. A diákok a spanyol származású énekes Álvaro Soler egy dalát énekelték el a vendégeknek.

Ezután következett a látogatás fénypontja, a nagykövet asszony ugyanis gazpachót, hideg, spanyol zöldséglevest készített a diákok segítségével. A főzés közben beszélgetett is a tanulókkal, majd amikor elkészült, saját kezűleg osztotta ki a gyerekek között az ételt. A frissítő zöldséglevest mi is megkóstoltuk, a finom vitaminbombát a gimnazisták is szívesen fogyasztották, hosszú sorban várakoztak az adagjukért. A főzés előtt alkalmunk volt néhány szót váltani a ­hölggyel, mint mondta nem először jár Pécsett.

– Első alkalommal tavaly májusban látogattam Pécsre, akkor is itt jártam a Kodály Zoltán Gimnáziumban, a két tanítási nyelvű tagozatot látogattam meg. Majd szeptemberben is eljöttem, amikor Clara Janés Nadal spanyol költőnő kapta meg a Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíjat – fogalmazott a nagykövet.

A tortilla, a tapas, a churro és a paella mellett a gazpacho is a spanyol konyha népszerű fogásai közé tartozik. A paradicsom alapú levest sokan, sokféleképpen készítik, van aki fűszerpaprikát és fokhagymát is tesz bele, más petrezselyemzölddel díszíti, szárított kenyérkockákkal fogyasztja. Így ezúttal Anunciadatól azt is megkérdezhettük, hogy mi az igazán finom, tradicionális spanyol gazpacho titka.

– A paradicsom, és Magyarországon csodálatos, ízletes paradicsomok teremnek – válaszolta. – A gazpacho elkészítése nagyon egyszerű, a paradicsomon kívül még olíva­olaj, balzsamecet, hagyma, kígyóuborka és paprika kell hozzá. Nekem például személyes kedvencem. Imádom, nyáron minden nap ezt eszem. És az egyik legfontosabb, hogy nem hizlal.