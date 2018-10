A komlói könyvtár vezetője, Nagy Ibolya kedveli a mesés várakat

Helytörténeti érdekességek a római és a török korból, a szénbányászat emlékei, az élővilág különlegességei a dínóktól napjainkig – efféle érdekességeket tartalmaz a muzeális gyűjtemény, amely interaktív módon kapcsolódik a könyvtárhoz. Aki pedig az egészet összefogja: Steinerbrunner Győzőné Nagy Ibolya igazgatónő.

– Igaz, hogy jubilál az idén?

– Augusztusban múlt 25 éve, hogy közalkalmazottként kezdtem dolgozni a városban, év végére ebből a könyvtárban leszek negyedszázados.

– Miként jött létre ez a múzeum-könyvtár intézményegyüttes?

– A helytörténeti gyűjteményünket mai helyén Göncz Árpád nyitotta meg 1993-ban és ez rövid időn belül természettudományi anyaggal is bővült. Az ezredforduló előtt a könyvtár szintén ebbe az épületbe költözött át és külön emeleten kapott helyet a felnőtt, valamint a gyermekrészleg.

– Hol találhatók a bányászati relikviák?

– A helytörténeti kiállításban. Van itt olyan terem, amelyben az egykori Komló falusi hétköznapjait mutatjuk be, egy iskolai osztályteremben a múlt századelőt idézzük meg, a legnagyobb helyiségünkben pedig a bányászati gyűjtemény látható. Szent Borbála zászlóval, az aknatornyokról készült képekkel, márkatáblával, bányász egyenruhákkal és itt tekinthető meg a bányaigazgatók irodája is, melynek a faragott, intarziaberakásos berendezését még Jánosi Engel Adolf készíttette, aztán örökölték egymástól a cégvezetők.

– És a szabadban látható bányagépek?

– Dr. Bachman Zoltán tervei alapján kerültek az épület mögötti térre a szénbányászat során használt gépek, a népes, a mozdony, a csillék, a zobáki aknakerék és a lélekharang, mely reggel 6 órakor, délután 2-kor és este 10-kor az egykori bányászműszak kezdetét jelzi.

– Miből áll a természettudományi tárlat?

– A Mecsek élővilágát mutatja be, benne az ország első dinóleletével. A Komlosaurus carbonis mérethű makettjét is megépítettük. Továbbá akadnak itt olyan 200 millió éves állati és növényi őslenyomatok is, melyek a föld alatti széntermelés során kerültek elő, valamint van egy ásványkiállításunk Bányavirágok címmel.

– A könyvtárban mennyien fordulnak meg évente?

– Minden évben csaknem kétezer beiratkozott tagunk van, akik több mint százezer kötetből válogathatnak. Februárra megújul a gyermekrészlegünk, melyhez „Dinóbirodalom” játszóház tartozik, ahol élménypedagógiai foglalkozások várják a gyerekeket.

– Mit olvas a könyvtárigazgató?

– Rajongok a fantasy könyvekért. Emellett a férjemmel gyakran járunk színházba, kiállításokra és talán a mesevilág iránti vonzódás miatt, de mindig kedveltem a várakat, kastélyokat. Hosszabb hétvégeken sokszor nekiindulunk az országnak, sőt a határon túlra is. Legutóbb szeptemberben Németországban jártunk és II. Lajos kastélyait néztük meg.

Mindig Komlón élt

Steinerbrunner Győzőné Nagy Ibolya 1971-ben született Komlón. A helyi Kun Béla (most Nagy László) Gimnáziumban érettségizett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem főiskolai karán magyar-könyvtár szakon diplomázott. Már hallgatóként tanított a dávidföldi általános iskolában, majd 1993 decemberében a József Attila Városi Könyvtárba került. 2014-től az összevont muzeális gyűjtemény és könyvtár vezetője lett. Férje villamossági felülvizsgálatokkal foglalkozik, lányuk, Ibolya 21 esztendős, most végzett programozó informatikusként az ELTE-n.