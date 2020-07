A korábbinál több vendéget vár idén a Hullámfürdő

A Hullámfürdő az előző években leginkább csak akkor telt meg igazán vendégekkel, amikor valóban csak a medencék vagy a vízpartok mellett lehetett elviselni a kánikulát. A baranyaiak egyik kedvenc fürdője, az orfűi akvapark viszont – nagyon úgy néz ki – az idén nem nyit ki, ezért várható, hogy a Hullámfürdőben több vendéget fogadhatnak majd. Erre felkészülve számos fejlesztést tervez, illetve valósít meg a vezetőség.

De Blasio Domenico, a Hullámfürdő igazgatója lapunk kérdésére elmondta, igyekeznek olyan környezetet teremteni, amely elnyeri majd a strandoló családok tetszését, így az elmúlt időszakban a játszótér környezetét rendbe tették, és a gyerekeknek szeretnének mással is kedveskedni.

– A korábban rossz állapotban lévő falat felújítottuk, és a Pécsi Állatkert közreműködésével ismeretterjesztő táblákat helyezünk ki ide, hogy a gyerekek minél több érdekes információval gazdagodhassanak az állatokról – mondta az igazgató. Hozzátette, a legkisebb fürdőzők számára egy pancsoló építését is tervezik, ezt azonban valószínűleg csak a következő nyáron tudják majd élvezni a csöppségek.

A Biokom Nkft.-től kapott dísznövényeket is kihelyezték már a füves területre a fürdő dolgozói, illetve szintén a városgazdálkodási céggel való együttműködésnek köszönhető, hogy a Szendrey Júlia utcában korábban elbontott étterem helyén egy 30 férőhelyes parkolót is kialakítanak.

Napágy és zene teszi még kellemesebbé a strandolást

A Hullámfürdőbe a nyár folyamán több turnusba is érkeznek majd a gyerekek, ezen a héten három tábor is zajlott, illetve ottjártunkkor egy külsős csoportot is fogadott a fürdő. A kellemes strandolásról hamarosan hangulatos zene is gondoskodik, miután a szabadtéri terület hangosítását is megoldották. Ezen kívül pihenőágyakat, napernyőket is beszereznek, amelyek szintén a fürdővendégek kényelmét szolgálják. A fürdő igazgatója elmondta, ha rossz idő van, és a belső térbe kényszerülnek a fürdőzők, vagy olyan napközbeni sporteseményt közvetítenek, melyet mindenképpen érdemes követni, akkor azt az aulában felszerelt nagy képernyős televízión nézhetik a vendégek.