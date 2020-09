A korhatár miatt kisgyerekek nem iratkozhatnának fel a közösségi oldalra

A digitális oktatás új lehetőségeket nyitott mind a diákok, mind a pedagógusok számára.

Nincsenek illúzióink, hogy a mai negyedik, ötödik osztályos diákok többsége rendelkezik már mobiltelefonnal, sőt Facebook-profillal is, és olyan tartalmakat ér el, amely nem a korosztályának megfelelő. Viszont van még sok szülő, aki szeretné tudatosan nevelni a gyermekét, és a „mindent a maga idejében” elvet követni.

Olvasónk erre hívta fel a múlt héten a figyelmet a Postabontás rovatunkban: ismerőse ötödik osztályos (11 éves) gyermekének tanára ugyanis a tanév elején közölte: Messengeren keresztül fogja az információkat megosztani a diákokkal, ha digitális oktatásra kerülne a sor.

A probléma viszont az, hogy egy ilyen korú gyerek a valós születési adatait megadva nem is regisztrálhat a Facebookra. Korábban még volt lehetőség arra, hogy csak Messengerre regisztráljon valaki Facebook-profil létrehozása nélkül, de a chatplatformot ma már csak az használhatja, akinek van saját oldala a közösségi oldalon. Ez nyilvánvalóan veszélyeket rejt magában, hiszen az üzenőfalon is számos olyan tartalommal kerülhet szembe a gyerek, amely nemhogy nem szolgálja az egészséges személyiségfejlődését, hanem meglehetősen el is torzíthatja azt.

– Elgondolkodtató, hogy azok a negyedik-ötödik osztályos tanulók, akiknek már van mobiljuk, mennyi mindenhez hozzáférnek a világhálón, hiszen a szülők úgy adták a kezükbe az eszközt, hogy azt semmilyen módon nem korlátozták le – mondta az édesanya. Számos olyan program létezik, amelynek segítségével szinte minden aktivitást nyomon lehet követni, így a szülők kontroll alatt tudják tartani a tartalom minőségét, és azt is, hogy mennyi időt töltött a gyerek az interneten. Az viszont még ennél is aggasztóbb, hogy egy pedagógus akarja arra kötelezni a diákot, hogy a korának még nem megengedett tartalmat használjon. A közösségi oldalra hivatalosan ugyanis csak 13 éves kortól lehet regisztrálni.

Elérhetővé kell tenni a közlendőt

Szintén egy szülőtől kaptuk az információt, hogy van olyan pedagógus, aki a leckét a Youtube-videómegosztón keresztül osztja meg az általános iskolás diákokkal. Ha azonban a tanuló a gmailes e-mail-címének létrehozásakor valós születési adatokat adott meg, akkor a Youtube használatát az android automatikusan tiltja is 13 éves (hetedik–nyolcadik osztályos) kor alatt. Mások arról számoltak be, hogy az ötödik osztályosok több mint fele számára elérhetővé tették a szülők a Facebook-profil létrehozását, a 10-11 éves gyerekek pedig még este 22-23 órakor is egymással beszélgetnek, nem ritkán trágár hangnemben. Ebbe a közegbe való csatlakozást várná el a pedagógus.

Egyébként sok osztály szülői közössége is zárt Facebook-csoportban kommunikál a tanárral, ám még a felnőtteket sem lehet arra kötelezni, hogy profilt hozzanak létre, így a tájékoztató jellegű közleményeket más kommunikációs csatornán (e-mail/Kréta) is elérhetővé kell tenni.