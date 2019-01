A közönség együtt kóstolhat a zsűrivel

A X. Vince-napi bormustrára január 22–25. között adhatják le mintáikat a termelők a mohácsi Busóudvarban, fajtánként három 0,75 literes palack leadásával. A nevezési díj változatlan összegű, az első minta ezer, minden további után pedig ötszáz forintot kell fizetniük a gazdáknak.

A minták leadását követően, január 26-án, szombaton rendezik meg az immáron X. Vince-napi Bormustrát. A hagyományos szemlére a tavaly termett borok „hivatalosak”, közülük is persze azok, amelyeket megméretnek a gazdák.

A termelők kóstolópoharat is kapnak, amivel a 26-án esedékes eredményhirdetésen megízlelhetik a társaik által készített borokat. Addig a zsűri – soraiban neves mohácsi, pécsi és térségi borászokkal – is teszi majd a dolgát, vakteszttel állítva fel a végső sorrendet. A Busóudvarban este hat órakor kezdődő eredményhirdetésre természetesen nemcsak a nevezőket, hanem a borbarátokat is várják.

A közönség 1500 forint ellenében vásárolhat kóstolópoharat, vagyis bárki személyesen ellenőrizheti a tavaly termett borok minőségét, illetve a zsűri munkáját.