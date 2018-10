A krizantém, a rózsa még mindig a sláger

Mindenszentek és halottak napja közeledtével megnövekedett a forgalom a pécsi köztemető környékén. A koszorúárusoknál is nagy a tumultus, sokan az utolsó pillanatra hagyják az emlékezés virágainak beszerzését.

A legtöbben az ünnepnapokra hagyják a sírok melletti megemlékezést, ezért mindenszentek és halottak napján, sőt, még a hétvégén is dugó várható a temető környékén. Nemcsak az utakon, de a virágárusoknál is nagy a forgalom, a bejárat közelében lévő árusítóhelyeken hatalmas vázákban sorakoztak a krizantémok, gerberák és rózsák. Tobozból, mű- és élő virágból készült koszorúkból nagy a választék, az eladók szerint még mindig a hagyományos a sláger.

– Az árak nem igazán változtak, az előző évivel szinte megegyezőek. A tényleges forgalmat még nem igazán tudjuk felmérni, mert nagyon elhúzódik az ünnepek miatt, olyan is van, aki elsején, másodikán vásárol – mondta el lapunk kérdésére egy virágárus.

A temető környékén egyébként magasabbak az árak, mint a vásárcsarnokban, a „nagyfejű” krizantém ára szálanként 4-500 forint, a hagyományos, családi házak kertjében is nyíló fajtából 7-800 forint egy kisebb csokor. A koszorúkat mérettől függően 1000 és 4000 forint közti áron kínálják. Különböző díszes gyertyákból is válogathattunk, a legdrágábbért 2000 forintot kértek.

Az emlékezés meghittsége közös érdek, ezért a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények, káresetek megelőzésére. Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán közölték: ez az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedőknek, mert a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a temetőbe látogatók ne vigyenek magukkal jelentős értékeket, táskájukat ne hagyják őrizetlenül, és figyeljenek jobban a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön is.

Sűrítik és bővítik a buszjáratokat

A megnövekedett utasforgalomra való tekintettel november 1-je és 4-e között a Tüke Busz Zrt. temetőt érintő járatai is megváltozott rend szerint közlekednek. Mind a négy napon a 6-os és a 8-as vonalon csuklós járművek közlekednek, a 103-as buszok 103T jelzéssel a Szövetség utca helyett az Árnyas út – Temető északi kapu – Bőrgyár útvonalon járnak, mindkét irányban. Továbbá elsején a 7-es és 7Y jelzésű járatok gyakrabban indulnak, 60T jelzéssel pedig új járat közlekedik Kertváros és Mecsekszabolcs között.