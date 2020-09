A külföldi utak 95 százalékát lemondták az utasok

Az előfoglalások alapján az idei szezon még igencsak jónak ígérkezett, aztán jött a koronavírus, aminek következtében van olyan pécsi utazási iroda, amelyik elvesztette az ügyfelei 95 százalékát. A belföldi utak csak enyhíteni tudták a veszteséget.

Ahogy azt már tavasszal a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején is borítékolni lehetett, gazdasági szempontból a turizmus lett az egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb – vesztese a koronavírus-járványnak. Mint azt nemrégiben megírtuk, a KSH adatai szerint a megye szálláshelyein töltött vendégéjszakák száma nagyjából a tizedére esett vissza az elmúlt évhez képest. Most pedig a lapunk által megkeresett utazási irodák is hasonló visszaesésről számoltak be. Még rosszabb forgatókönyvről beszélt Pandurics István, a Pécsen működő, kizárólag magyar tulajdonosi hátterű cég, az Ikarosz Kft. ügyvezetője, egyik tulajdonosa.

–Jelenleg Görögországban vagyunk, az ötven fős buszon mindössze húsz utasunk volt – mondta rendkívül elkeseredetten a pécsi szakember. – Egy évben háromezer turistát viszünk Görögországba és négyszázötvenet Erdélybe. Ebben az évben viszont alig valamivel több mint kétszáz utasunk volt.

Pedig ez az esztendő nem így indult, miután az elmúlt év sem volt már rossz, az idei évre vonatkozó foglalásaik száma is kiválóan alakult. A pécsi vállalkozás – ahogy ezt tette máskor is – a lefoglalt és az utasok által befizetett pénzekből el is kezdte – már az év elején – sorra kifizetni a szállásokra a foglalási díjat, hogy biztosított legyen az utazók számára a kiválasztott szállás.

– A koronavírus-járvány miatt azonban a foglalásaink kilencvenöt százalékát visszamondták az utasok, ezért nekik hatvanhatmillió forintot vissza kellett fizetnünk, amelyhez hitelt is felvettünk – tette hozzá.

A legnagyobb bajt az okozta, hogy nekik a görög partnerek, szállásadók nem térítették vissza az előfoglalási díjakat – azt akár már felújításra elköltötték –, így közel 45 millióval tartoznak nekik. Bár azt ígérték, hogy majd a következő évben lelakhatják az idei foglalásokat, Pandurics István szerint viszont a következő év is rendkívül bizonytalanná vált.

– Ott tartunk, hogy hiába működik harminc éve az irodánk, és több nehézségen már túl vagyunk, hiába adóztunk tisztességesen, lassan nem tudom, mi lesz a céggel – mondta.

Lapunk egy másik irodával is beszélt, névtelenséget kérve röviden annyit közöltek, hogy a Horvátországba irányuló utazások száma is rendkívüli mértékben lecsökkent, a belföldi foglalások is csak valamennyit tudtak ezen enyhíteni. Volt olyan iroda is, amelyiktől szintén kértünk volna véleményt, de a helyzetet jellemzi, hogy nemcsak nyilatkozni nem szerettek volna, hanem azt is kérték, hogy a nevüket se említsük meg.