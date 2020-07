A különleges jogrend utolsó napjain rendelkezett a polgármester

A pécsváradi vezető nem várt a testületi ülésig az egyébként minősített többséget igénylő döntéshez.

Ismert, a fideszes komlói polgármestert, Polics Józsefet amiatt támadta a balliberális pécsi média – és a fővárosi hálózata –, hogy többek között márciusban a veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a képviselőknek nem jár díjazás, méghozzá azért, mert az adott időszakban sem testületi ülés, sem bizottsági ülés nem volt. Ennek kapcsán mindenképpen megjegyezendő, hogy Pécsen sem volt díjcsökkentés, hiába kérte ezt a jobboldal, maradtak a megemelt képviselői tiszteletdíjak.

Pécsváradon azonban egy fontos kérdésben hozott döntést egyedül a független polgármester, Zádori János: méghozzá a közterület-használattal kapcsolatos rendeletet fogadta el egymaga, mégpedig június 16-án. Az időpont azért is lényeges, mert ekkor már lehetett tudni, hogy hamarosan megszűnik az országosan meghirdetett különleges jogrend, a polgármesterek egyszemélyes döntési jogköre visszaszáll a képviselő-testületekre. Sőt, egy rendelet elfogadásához minősített többségre, a képviselők több mint a felének a támogató szavazatára is szükség van normális jogrend idején.

Június 16-án a Parlament már arról döntött, hogy megszünteti a különleges jogrendet június 20-ával, ezért például a baranyai megyeszékhelyen már 22-én több bizottság, 23-án pedig a közgyűlés is ülésezett. Éppen ezért felmerülhet, hogy Pécsváradon is lehetett volna néhány napot várni a rendeletalkotással, s az eset kapcsán kerestük is a polgármestert a város hivatalában, valamint mobiltelefonján, ám nem sikerült utolérnünk.

A település jegyzője, dr. Feny­vesi János azt mondta viszont, hogy semmilyen összefüggés nincs rendelet és a különleges jogrend megszüntetéséről szóló parlamenti szavazás időpontjai között. Az ügyben a képviselőket is megkérdezték, akiknek tíz napjuk volt válaszolni, és volt közülük olyan, aki ezt megtette, volt aki viszont nem reagált érdemben. Hozzátette azt is, hogy a rendeletben ugyan díjemelésekről is szó van, de még így is jóval kedvezőbb összegek szerepelnek benne, mint egy nagyobb városéban. A rendelkezés célja az volt, hogy az emberek ne a közterületet használják tárolásra.