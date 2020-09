A kutyák is csobbanhatnak a Pollack Strandon

Vasárnap bezár a pécsi Pollack Strand, és ahogy azt már megszokhattunk, az idei szezont is egy kutyás csobbanással fejezik be. A négylábúak szeptember 6-án, este hét órától vehetik birtokba a medencét, ők úszhatnak utoljára, utánuk leengedik a vizet. A belépés a gazdáknak és az állatoknak is ingyenes. Korábban érkezni nem érdemes, hiszen a délutáni fürdőzőknek előtte még el kell hagyniuk a medencét.