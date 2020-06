A lakhatás jó alternatívája lehet a kollégium is

Hamarosan véglegesek lesznek a felvételi pontszámok, az eredmények tudatában néhány héten belül ismét rengeteg diák keres majd albérletet. Ha valaki nem akar lemaradni, érdemes időben körülnéznie a lakáspiacon.

Június végén-július elején elindul a roham, minél kényelmesebb, szebb, olcsóbb lakást keresnek a Pécsi Tudományegyetem leendő és visszatérő hallgatói. Az idei, rendhagyó középszintű érettségi szóbeli vizsgái tegnap kezdődtek el és egészen június 16-ig tartanak majd. Az eredmények tudatában a diákok elkezdik tervezgetni egyetemi éveiket, s sokan lehetséges albérletek után néznek.

A vírushelyzet némileg árnyalja a helyzetet, de az ingatlanközvetítők véleménye alapján az őszi-nyári időszakban szinte senki nem adja ki lakását rövid távra. A főbérlők nagy része a hallgatókat – sokszor a tehetősebb, külföldi diákokat – célozza meg. A tanév kezdetével az albérletek árai ugrásszerűen megnőnek, ezért fontos mielőbb elkezdeni a keresgélést.

Érdemes minél több fórumot felhasználva keresni, ugyanis könnyen lehet, hogy egy általunk kiválasztott lakáshoz másik közvetítőn keresztül olcsóbban juthatunk hozzá. Az ingatlanközvetítő irodákon túl egyre többen hirdetik lakásukat a közösségi médiában. Egy tematikus, pécsi albérleteket kínáló csoport például 27 ezer taggal működik, itt nap mint nap jelennek meg a kiadásra kínált lakások. Gyakran az albérletet keresők is posztolnak, leírják, hogy milyen konstrukciókkal keresnek bérleményt.

Az egyetemisták pécsi lakhatásának jó alternatívája lehet a kollégium is, a PTE hat jól felszerelt kollégiumában tudnak szállást biztosítani a hallgatóknak. Az egyetem honlapján elérhető információk szerint egy ösztöndíjas hallgató akár havi 9 320 Ft-ért is szállást találhat.

És a legfontosabb: mennyi az annyi?

Az egyik ingatlanközvetítéssel foglalkozó honlapon néztünk utána, hogy jelenleg mennyiért találunk bérleményt. Az egyik legdrágább lakást a Mecsekoldalban kínálják kiadásra, a 80 négyzetméteres, 3 szobás ingatlanért 315 ezer forint lakbért kérnek havonta. Nagy valószínűséggel ezzel az árral nem az átlagos magyar egyetemistákat célozták meg. A város kevésbé frekventált részén találhatunk 50 ezer forintért is 1 szobás kiadó lakást, de ez a kevésbé jellemző. Uránvárosban vagy Kertvárosban átlagosan 70-90 ezer forintért adnak ki egy lakást, míg a belvárosban egy jól felszerelt, többszobás albérlet ára átlagosan havonta 100-140 ezer forint.