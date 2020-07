A lakók fele kérte a szennyvíztisztítót Kémesen

Az önkormányzat eredményesen pályázott az egyedi szennyvíztisztító berendezések beépítésére, melynek során 154 millió forint támogatást nyert a falu.

Pfeifer Gabriella, a község polgármestere elmondta, előzetesen 76 ingatlannál, azaz a kémesi ingatlanok közel felénél kérték a rendszer kiépítését. A beruházás előkészítés alatt áll, az önkormányzat elindította a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.

Mint azt a polgármester elmondta, korábban is pályáztak már csatornarendszerre, amely az egész települést érintette volna, ám a 155 millió forintos keret nem lett volna elég mind a 170 ingatlan bekötésére és egy szennyvíztelep megépítésére. Az egyedi szennyvíztisztító berendezéseknek is van a lakók által fizetendő költsége, de közel sem annyi, mint amennyi a csatornarendszer kiépítésekor hárult volna rájuk. Ha még több lakó dönt úgy, hogy mégis szeretnék az egyedi szennyíztisztító berendezés beépítését a házukhoz, ezzel is jelentősen növelve ingatlanuk értékét, akkor az önkormányzat jövő tavasszal újra beadja a pályázatot.