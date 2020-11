A lángost sem lehet helyben megenni a vásártéren

Rengeteg árus kínálta portékáját, de érdeklődőből sem volt hiány, így tele volt vasárnap a pécsi vásártér. A vírushelyzetben tehát a vásár továbbra is nyitva tart vasárnaponként, ezt semmilyen rendelet nem tiltja, de a szájmaszk használata kötelező.

Autóval már vasárnap reggel sem volt érdemes a pécsi vásártér közelébe menni, parkolóhelyet ugyanis szinte lehetetlen volt találni, olyan sokan voltak. A helyzet nem változott meg a nap folyamán, még dél körül is tele volt a környék. A zsibvásáron a régi könyvek, filmek és ruhák mellett mindenféle egyéb háztartási eszközöket kínáltak, a hordozókban ajándék kiscicák nyávogtak, az ételudvaron pedig sült kolbász és lángos illata terjengett.

Maszk viszont szinte kivétel nélkül minden áruson és vásárlón volt, csak néhány olyan esettel találkoztunk, hogy szabálytalanul – az orrot szabadon hagyva – vagy egyáltalán nem viselte volna valaki a védőeszközt.

A pletykák persze elindultak, és mi is fültanúi voltunk egy beszélgetésnek, miszerint felmerült, hogy bezárják a vásárt a tömeg miatt. A járvány első hullámában, tavasszal erre már volt példa. Eddig azonban semmilyen hivatalos információ nincsen a zárással kapcsolatban, és kormányzati rendelet sem tiltja a hasonló vásárok rendezését.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. interneten közzétett közleményében is az áll, hogy megtartják a vásárt, de felhívták a figyelmet, hogy a vásártér teljes területén kötelező a maszk viselése. Ez egyébként eddig is így volt, ami most változott az az, hogy az ételudvarban ezentúl csak elvitelre lehet vásárolni, a helyben fogyasztás nem megengedett. Ennek megfelelően a padokat és asztalokat nem rendezték el, egymáson hevertek, és még szalaggal is körbekerítették, hogy senki se üljön le. A bódéknál a lángost is azonnal becsomagolták, így a finom falatokat csak később fogyaszthattuk el.

Szabálykövetően viselik a védőeszközt a közterületeken

A szerdán életbe lépett intézkedéseknek megfelelően bezártak az éttermek, nincsenek rendezvények, és tilos mindenféle gyülekezés. Fontos megjegyezni, hogy a pécsi vásárcsarnok és a piacok továbbra is a megszokott rend szerint tartanak nyitva, a maszk viselése azonban ezeken a helyeken is kötelező. Szintén érvényes itt is a szabály, hogy ételt csak elvitelre lehet vásárolni.

Szintén szerdától kötelező a közterületeken is a maszk viselése, Pécsen gyakorlatilag mindenhol, kivéve a Béke parkot, a Szabolcsi emlékparkot és a Tüskésréti szabadidőparkot. Tapasztalataink szerint a legtöbben ezt a rendelkezést is betartják, persze találkoztunk olyan járókelővel is, aki nem hordta a maszkot.