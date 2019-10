A leányvásár legszebbjét keresik majd idén ősszel is

A régi időket felelevenítő Pécsváradi Leányvásárt idén október 18-20. között rendezik meg.

A háromnapos eseményen most először fognak esküvőt tartani, de emellett a korábbi évekből megszokott programokkal is találkozhatunk. A különböző néptáncegyüttesek mellett sztárvendégek szórakoztatják majd a közönséget. Hagyománnyá vált már az is, hogy minden évben megválasztják a Pécsváradi Leányvásár Szépét.

A népviseletbe öltözött lányok október 19-én, szombaton délelőtt tíz óra és fél tizenkettő között jelentkezhetnek a Művelődési Házban a versenyre, ahol sorszámot kapnak. A helyszínen mindenkiről fényképet készítenek, amit délben tesznek közzé az esemény Facebook-oldalán, ekkor indul az internetes szavazás. A Leányvásár Szépe verseny közönségdíjasa az lesz, aki a legtöbb lájkot kapja délután fél ötig.

A jelöltek ezen kívül délben a nagyszínpadon is felvonulnak, ezután a vásári forgatagban kell a látogatók között rejtőzködő zsűri tagjainak tetszését elnyerniük szintén fél ötig. Az így legtöbb pontot elnyert öt jelölt közül a szakmai zsűri választja ki azt, aki a Leányvásár Szépe lesz 2019-ben. A versenyre a 14 évnél idősebbek jelentkezhetnek, nevezési díj nincs, és minden résztvevő emléktárgyat kap ajándékba.