A legjobb szolgáltatást nyújtják az olvasóknak

Minősített Könyvtár címet vehetett át a Csorba Győző Könyvtár felhasználóbarát munkájáért.

Rengeteg program, csaknem háromszázezer kölcsönzött dokumentum, közel háromszáz szolgáltatóhely és Minősített Könyvtár cím – a Csorba Győző Könyvtár összesítette 2019-es eredményeit. A megye szinte összes településén megtalálható az intézmény valamilyen formában, hiszen ha nem könyvtári szolgáltató tér működik a kistelepülésen, akkor a két könyvtárbusz egyike látogat a falvakba. A könyvtár tehát igyekszik szolgáltatásait minél közelebb vinni az olvasókhoz.

Emellett folyamatosan fejlesztenek, 2019-ben a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárának hírlapolvasója, s a Pinokkió Gyermekkönyvtár belső tere is megújult, a Belvárosi Fiókkönyvtárban pedig közösségi teret alakítottak ki. Számos könyvtári programot szerveztek, amelyek egy részét külső helyszínen tartották meg, amelyek mintegy negyvenezer embert vonzottak. Találkozhattunk velük a Városi Gyereknapon, a Zsolnay Fényfesztiválon és az Ördögkatlan Fesztiválon is. Legnagyobb eredményüknek a Minősített Könyvtár cím elnyerését tartják, amely mögött hosszú évek munkája áll.

– Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a magyar kultúra napja alkalmából Fekete Péter kultúráért felelős államtitkártól átvehette intézményünk a Minősített Könyvtár címet, ami egy igen rangos díj a könyvtári szakmában – mondta az igazgató.

– Pályázatunkat 2019 szeptemberében nyújtottuk be, majd egy alapos helyszíni vizsgálat után a szakértők javasolták a díj odaítélését. Intézményünk 2016 tavaszán kezdte el a felkészülést, amely során az elmúlt években egy új minőségirányítási rendszert vezettünk be, ennek kidolgozásában szinte minden munkatársunk részt vett. A rendszert azóta is folyamatosan fejlesztjük, amelynek lényege, hogy tudatosan partner- és szolgáltatásorientált módon végezzük tevékenységünket. Az intézmény igyekszik az olvasókat, felhasználókat a lehető legjobb minőségben kiszolgálni, a visszajelzésekre reagálni, emellett szolgáltatásaikat is folyamatosan fejlesztik. A cím elnyerésével ezt a munkát ismerték el.