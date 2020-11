A legkisebb résen is bejutnak a poloskák

Eddig soha nem látott mennyiségű poloska próbál beköltözni a lakásokba – panaszolják olvasóink. A büdös bogaraknak természetes ellensége nincs, viszont szeretik az itteni klímát – elszaporodásuknak ez az oka.

Eddig még soha nem látott mennyiségű poloska jelent meg az utóbbi napokban a lakásokban – panaszolják Baranya megye számos pontjáról olvasóink. Mint mondják, az elmúlt években is megkeserítették az őszi napokat a hívatlan vendégek, de idén még a tavalyinál is több a büdös bogár. Inváziójuk oka, hogy a hideg idő beköszöntével a poloskák megfelelő, száraz áttelelő helyet keresnek maguknak – ezért költöznek be előszeretettel a lakásba a barna színű márványpoloskák, csakúgy, mint a zöld vándorpoloskák.

Bár a szabadban is nagy számban megtalálhatók, de ilyenkor, a tél közeledtével, ahogy egyre hűvösebbé válik az időjárás, helyenként szinte elözönlik az otthonainkat. A legkisebb résen is bejutnak, gyakran csapatostól találkozhatunk velük a nyílászárók körül vagy a falakon. Szakemberek szerint az utóbbi években tapasztalható tömeges megjelenésük annak következménye, hogy a poloskáknak természetes ellensége nincs, illetve kedvező akklimatizálódásuk miatt remekül érzik magukat hazánkban.

– Elszaporodásuknak ezen kívül az időjárás is kedvez az utóbbi esztendőkben – csapadékos időben megtámadhatják penészgombák, ami a büdös bogarak pusztulásához vezet. Ez a veszély azonban nem igazán fenyegeti őket, hiszen egyre több a száraz időszak az utóbbi években – hangsúlyozzák a szakemberek.

A házi permetszer segíthet

Sokan vallják, hogy az ecet, szódabikarbóna és víz keverékéből előállított házi permetezőszer segít távol tartani a büdös bogarakat. Fél liter langyos vízbe egy teáskanál szódabikarbóna és fél kávéskanál ecet elkeverve, kézi permetezőbe töltve – ez a recept. A nyílászárókat és a növényeket ezzel befújva sokak szerint hetekig távol tarthatjuk a poloskákat. Mások a fokhagymás permetre esküsznek: fél liter vízbe nyomjunk bele néhány gerezd nyers fokhagymát, és hagyjuk állni egy kicsit. Ezzel fújjuk be az ablak- és ajtókereteket. Mentával vagy teafaolajjal is távol tarthatjuk a bogarakat – az illóolajat vízzel hígítsuk, és ezzel permetezzük a poloskák által kedvelt helyeket.