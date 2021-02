A legkisebbek is támogatják a menhely lakóit

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesületnek a vírushelyzetben különösen nagy szüksége van az adományokra. Az utóbbi hetekben megyénkből több iskolai és óvodai csoport is gyűjtést szervezett, hogy így segítsék a pécs-somogyi állatotthon lakóit.

Ahogy Farkas Tamás, az egyesület elnöke lapunknak elmesélte, hasonló kezdeményezések az intézményekben eddig is voltak, sőt a gyermekek rendszeresen ellátogattak a menhelyre. A vírushelyzet miatt azonban ezt most nem tehetik meg a csoportok, ezért lehet az, hogy többen gyűjtéssel támogatják az egyesület munkáját. Farkas Tamás kiemelte, az ilyen akcióknak nemcsak komoly nevelő hatásuk van, hanem érzelmi töltet is társul hozzájuk. Többször találkoztak azzal, hogy az állatoknak szánt tápok mellé az iskolások, óvodások saját rajzaikat is elküldték.

Az egyesület az utóbbi hetekben többek között a pécsi Szent Mór Katolikus Óvodától, a Nagy Jenő Utcai Óvodától, a kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolától, valamint a bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola közösségétől is kapott támogatást. Utóbbi intézmény az adakozást folytatni szeretné.

– Az egyik közösségi oldalon pár hete láttam az egyesület felhívását, hogy plédekre, takarókra van szükségük – emlékezett vissza Hidegné Zóna Gabriella, az adományozást szervező bogádi pedagógus. – A gyűjtést meghirdettük a gyermekek körében, akik nagyon lelkesek voltak. Sok felajánlás érkezett olyan falubeliektől is, akiknek nem jár az intézménybe a gyermeke. A kezdeményezés sikerén felbuzdulva tavasszal újabb gyűjtést szeretnénk szervezni az egyesület számára.