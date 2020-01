A legkiválóbbakat díjazták a kultúra napja alkalmából Komlón

Mesevetélkedővel és különböző tárlatokkal ünnepeltek.

Díjazottakat is köszöntöttek a Komlói Színház színpadán a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen. Komló Város Közművelődésért díjat a képviselő-testület idén Käsz Ildikónak, a Közösségek Háza Kreatív Műhely vezetőjének adományozta. A szakember a kultúrát közvetítő, gyermekeket a kézművesek mesterségébe bevezető tevékenységéért vehette át az elismerést. Az „Év Ásza” díjat sokéves táncművészeti oktatómunkáját megkoronázó Momo című alkotásáért Takács Judit, a Fonti5 művészeti vezetője érdemelte ki idén. Az ünnepségen külön elismerésben részesítették Horváth Lászlónét, a Közösségek Háza tavaly nyugdíjba vonult vezetőjét.

A városban az egész hét a magyar kultúra ünnepléséről szólt: mesevetélkedőt is rendeztek az általános iskolák 3-4. osztályosai számára a Közösségek Házában. A résztvevők betekintést nyerhettek a mecseki mondavilág rejtelmeibe is, ügyességi feladatokat oldottak meg, társasjátékoztak, és „hamuban sült” pogácsát is készíthettek.

A vetélkedővel együtt nyílt meg Ferling Szonja meseillusztrációiból összeállított kiállítása a Közösségek Házában. Tegnap fotókiállítás is nyílt ugyanitt, Barina Boglárka fotóiból.