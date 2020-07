A lehetőségekre nem lehet panasza senkinek

Ugyan a tervek megfogalmazódásától kezdve sokáig váratott magára a Beremendi Rendezvényterem megépítése, megérte, hiszen az ősszel átadott épület szinte azonnal kihasználttá vált. A rendezvénynaptárban már a szabad időpontokat kell keresni.

Eddig úgy tűnik, főként a házasulandó jegyespárok veszik igénybe Beremend nagyközség új rendezvénytermét, de jótékonysági bálnak, zenés-táncos estnek, céges rendezvénynek is helyet adott már a terem. Az összesen 250 fő befogadására alkalmas, önkormányzati fenntartású intézmény iránt igencsak megnőtt az érdeklődés, ami azt is jól bizonyítja, hiánypótló volt a beruházás.

– Aki egy lakodalmat, egy születésnapot, ballagást, vagy bármilyen családi rendezvényt szeretne megtartani itt, az mindjárt az ételt is meg tudja rendelni, de ha inkább máshonnan hozatna ide, és csak a termet bérelné, vagy a termet nem, viszont ünnepi menüsort rendelne, az is megoldható. Az eddigi visszajelzések alapján azt látjuk, hogy az embereknek nagyon tetszik, hogy bárki igényére lehet alakítani a helyiséget. Tudjuk, hogy nem mindenki ugyanarra a helyre szeretné a színpadot, a zenekart, vagy éppen a főasztalt, és mivel ezek nálunk nincsenek lefixálva, mindig tudunk variálni – mondta Juhász Anett rendezvényszervező.

Február közepén egy olyan jótékonysági bált rendeztek itt, ahová olyan messzebbről érkezőket is vártak, akik nagy valószínűséggel egy falusi kultúrházra számítottak – őket is meglepetésként érte a tágas, igényesen felszerelt hely.

A korábban az óvodában működő konyhát is átköltöztették az új rendezvényterembe, most 500 főre tud főzni a 15 főből álló csapat. Karl Zoltán, a konyha vezetője elmondta, mivel a főzőhelyiség közétkeztetést is ellát, így a vendégek akár éthordóban is elvihetik a menüt. Hétköznap 400, hétvégén pedig 100 főre főznek. Kásádra, Tapolcára és Egyházasharasztiba is visznek innen ételt, a szállításról viszont a települések maguk gondoskodnak. A konyhán dietetikusszakács is dolgozik, hiszen sokaknak van szüksége speciális étrendre.

A rendezvényterem novemberben tartja az egyéves születésnapját, melyre egy háromnapos rendezvénnyel készülnek. Az első napon Reszkető Tamás, a Vylyan Terasz konyhafőnöke fog hagyományos ételeket készíteni, másnap a gyerekeknek szerveznek játszóházat, bűvészelőadást, színházat, gyerekfoglalkozást, az utolsó napon pedig Mészáros Árpád Zsolt színész várja az érdeklődőket.