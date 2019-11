A libavacsora mellé könnyed, finom újbort kóstoltak

A hagyományok szerint hivatalosan ma, Márton napján kell libát ennie annak, aki nem szeretne egész évben éhezni. A mondást persze felülírta a naptár, a legtöbb helyen a hétvégén már megtartották a Márton-napi libalakomát.

Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik, aki újbort nem kóstol, egész évben szomjazik – tartja a mondás. Márton-nap alkalmából a legtöbb vendéglátóhely készült a hétvégén libavacsorával, de egyre több különlegesség is övezi ezt a hagyományt a kreatív szervezőknek köszönhetően. Az idén első alkalommal tartottak a Siklósi Várban Márton-napi „Libadalmat” a KávéVár és a „HAnd” Udvari sütöde szervezésében, Tóth Sándor üzemeltető jóvoltából. A vendégek a libás menüsor elfogyasztása előtt egy libás flashmob részesei lehettek, vagyis sötétedő égbolt alatt a Siklósi Vár teraszán a város gyönyörű panorámája és az esti fények felett, kézben tartott mécsesekkel liba alakzatot formáltak.

Villányban a helyi általános iskolások szombaton lampionos felvonulással ünnepelték ezt a hagyományt, a rossz idő ellenére az utcákon végigsétálva köszöntek be a pincékhez, borászokhoz, és dallal köszöntötték a gazdákat és vendégeiket. A felvonulás végén a Diófás térre várták a résztvevőket, ahol libazsíros kenyérrel, punccsal, forró teával kínálták a szülők a gyerekeket. A bor városában persze a Bock Pincészet által szervezett Szent Márton-Napi Újborünnep is mindig népszerű, hiszen a vacsorát a finom borok mellett neves előadók élőzenés koncertjeivel is gazdagítják. A vendégek szórakoztatásáról az idén Deák Bill Gyula, Gájer Bálint és zenekara, St. Martin, a BorCanto, a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Happiness Duó gondoskodott.

Harkányban ma rendezik a libavacsorát, hiszen hagyomány, hogy minden évben – akár hétköznap, akár hétvége – Márton napján rendezik a libavacsorát a Terehegyi Faluházban, ahol a helyiek mindig telt házzal, jó hangulatban hódolnak ennek a hagyománynak.