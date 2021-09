A Made in B zenekar erősen kötődik a dél-baranyai városokhoz

Kultúráért emlékérmet kapott a Made in B zenekar a harkányi önkormányzattól. A formációról Szentgyörgyváry Balázst, az együttes frontemberét kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány 2007-es adóterrorját másolná Karácsony?

– Minek köszönhető a harkányi önkormányzat elismerése?

– Az év elején a város dalszerzői pályázatára jelentkeztünk, a Harka legenda modern feldolgozásához kerestek zeneszerzőt, amelyet sikerült elnyernünk. Eredetileg úgy volt, hogy három dalt kell írni, de végül az egész produkció zenéjét mi szereztük, nagyrészt én, hiszen a Made in B dalait is én írom. Lejla, a feleségem énekelt a boszorkány hangján, az öcsém pedig a produkcióban az ördögöt játszotta. Így hárman alkotjuk a Made in B-t.

– Hogy kerültek kapcsolatba a zenével?

– A szüleink is énekelnek, édesapám a Vivat Bacchusban, amelyhez 2016. decemberében én is csatlakoztam. Édesanyám musicaleket énekel, illetve egy esküvői zenekar tagja. Én a középiskolai tanulmányaimat a Kodály Zoltán Gimnáziumban végeztem. Itt ismerkedtem meg Lejlával, a feleségemmel, osztálytársak voltunk. A Made in B-t a bátyámmal, Szentgyörgy­váry Bencével alapítottam, viszont ő ezzel a zenei stílussal nem annyira tudott azonosulni, így később kiszállt, de az öcsémnek nagyon tetszett, és csatlakozott, Lejla pedig időnként vokálozott nekünk. 2016-ban döntöttünk úgy, hogy ő is a zenekar tagja lesz, ez a végleges formáció.

– Innen a „B”, a keresztneveikből?

– Igen, Bencével közösen találtuk ki a Made in B elnevezést, ami még az öcsémmel, Bertalannal is stimmelt, aztán jött a nem b betűs Lejla, de a nevünk már így marad, mert jól hangzik.

– Mi a története az Elviszlek Villányba című számnak?

– Dávid Tamás villányi barátunk vetette fel, hogy milyen jó lenne, ha Villányról írnánk egy dalt, hiszen olyan sokat léptünk már fel ott. Összehozott minket a villányi polgármesterrel és a város vezetőivel, akiknek előadtuk ezt az ötletet. Nekik is nagyon tetszett, így az ő támogatásukkal jöhetett létre ez a dal, amelyet már többször is villányi dalhimnuszként emlegettek.

– Mennyire volt zsúfolt a nyár?

– Ez volt a legerősebb nyarunk. Már a járványhelyzet előtt egyre több helyre hívtak bennünket, aztán a pandémia miatt sok lemondás volt, de most újra elindult valami. A Made in B-vel közel 30 fellépésünk volt a nyáron, ha viszont a Vivat Bacchust is hozzáveszem, akkor körülbelül 60 fellépésen vagyok túl. Húzós volt, mert fél­állásban mentőzöm is. Nem nagyon volt pihenő.

– Hol lesz a következő fellépésük?

– A Villányi Vörösbor Fesztiválon fogunk koncertezni, nagyon várjuk már és készülünk egy jó bulira.