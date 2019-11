A magyar labdarúgás is téma a piacon, de mik az árak?

Visszatérő kérdés: kínai vagy magyar fokhagymát árusítanak a standokon?

Hogy a magyar embert a foci érdekli a legjobban a sportok közül, azt tegnap megtapasztaltuk a pécsi vásárcsarnokban. A standok között járva több helyen arról beszélgettek az árusok és a vásárlók, kit lenne a legjobb kapni a Nemzetek Ligájában. A legtöbben a bolgár válogatottat említették, ami péntek délutánra össze is jött.

Persze közben megnéztük a kínálatot is. A karácsonyi ünnepekhez közeledve, egyre több árusnál lehet déli gyümölcsöt vásárolni. A mandarin, narancs, banán, ananász, kivi, grapefruit mellett azért a nyári növényekből is volt bőségesen. Magyar paprika, paradicsom, uborka mellett őszi fokhagyma is volt, igaz volt aki kételkedett benne, hogy ez Magyarországról származik, mert véleménye szerint import termékről van szó, amit Kínából hoznak be. Erre véleményem szerint a legjobb meggyőződés, ha veszünk belőle. És ha otthon könnybe lábad a szemünk a pucolásnál, vagy ha főzésnél, sütésnél előjön a fokhagymának az íze, akkor nagy valószínűséggel hazai fokhagymát vásároltunk és fogyasztottunk.

Vasárnapi recept olvasóinknak

Az igazi Dubarry-szelet borjúból és karfiollal készül, mondta el lapunknak Kosztolányi Zoltán világbajnok ezüstérmes szakács, a pécsi Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója. De mivel az ár is számít, így most egy Dubarry-csirkemellet ajánl olvasóinknak. Kevés zsiradékon a lefűszerezett csirkemellünket elősütjük, majd a szeleteket egy tepsibe rakjuk. A brokkolit rózsáira szedjük, és sós, kicsit fokhagymás vízben resre (nem teljesen készre) főzzük. Utána ráhalmozzuk a csirkemellszeletekre. Elkészítjük a gratinmártást. A vajat felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, fehér borssal, cayenne borssal és őrölt szerecsendióval fűszerezzük. Ezt felöntjük langyos tejjel. Egy kis csészében egy deci tejszínhez egy tojássárgáját adunk, és ezt gyorsan belekeverjük a mártásunkba. Ezzel áthúzzuk a csirkemellen lévő brokkolikat, megszórjuk reszelt sajttal, és 170 fokos előmelegített sütőben készre sütjük (15 perc). Párolt rizzsel, hasábkrumplival, édesburgonyával tálaljuk.

Piaci árak

alma 250-300/kg

banán 400-499/kg

birs 400-550/kg

brokkoli 990/kg

burgonya 250-350/kg

cékla 250-299/kg

citrom 590-690/kg

dióbél 3200/kg

fokhagyma (őszi) 1400/kg

fokhagyma (tavaszi) 1500/kg

grépfrút 690/kg

gyömbér 1390/kg

kapor 150 (csomag)

karalábé 180-220/db

karfiol 320-399/kg

kelkáposzta 390/kg

kivi 490/kg

körte 450-650/kg

paprika 490-550/kg

paprika (erős) 620-690/kg

paradicsom 400-650/kg

petrezselyemgyökér 890/kg

póréhagyma 200/kg

narancs 500-650/kg

sárgarépa 250/kg

sörretek 250/csomag

szőlő 670-850/kg

sütőtök 200-300/kg