A magyarságtudatról szólt az elmúlt hét

Immár második alkalommal rendezték meg november utolsó hetében az Újpetrei Általános Iskola felső tagozatos tanulói számára a „Magyarnak lenni jó” projekthetet.

A diákok érdekes előfeladatokkal hangolódtak rá a témára, plakátkészítés mellett fogalmazást is írhattak Miért jó magyarnak lenni címmel. A program célja a gyerekek magyarságtudatának erősítése és ismereteik bővítése volt. Előadások, videók, játékos feladatok, kvízek, csapatmunka és egyéb interaktív feladatok is voltak, ugyanakkor a pedagógusok számára is élmény volt a felkészülés.

Az anyanyelv-történelem témakörben a nyelvújítás szerepelt, a sport témakörben olimpiatörténet volt, az ókori és újkori olimpiák magyar szemmel nézve. A zenei blokkban klasszikus és könnyűzenei tehetségkutató műsorok legsikeresebb előadói jelentek meg. A természettudományoknál a világörökségi listán lévő 8 magyar természeti kincsünkre csodálkoztak rá a diákok. Érdekes matematikai kérdéseket is megoldottak, fizikából pedig online felületen puzzle, illetve csoportos szövegértő feladatokkal ismerkedhettek meg.