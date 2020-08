A maszkok viselésére szólít fel a pécsi virológus szakértő

Vasárnap után hétfőn, majd kedden is nőtt a koronavírusos betegek száma megyénkben. Kemenesi Gábor, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont virológusa ismét a maszkviselés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az elmúlt két hétben többször is emelkedett megyénkben az igazoltan koronavírussal megfertőzöttek száma. A koronavirus.gov.hu honlap adatai alapján kedd reggel­ig már 54 regisztrált pozitív esetet tartottak számon Baranyában. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, Mecseknádasdon, valamint Hidason is megjelent a vírus.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora Facebook-oldalán értékelte a magyarországi koronavírus-helyzetet. Kifejtette, hogy a hétvégén az előzőekhez képest nagyon megemelkedett az esetszám, amely szerinte azt jelenti, hogy a második hullám küszöbére érkeztünk.

– Az adatok alapján a betegek száma egyértelműen növekszik, azaz az R érték – a vírusfertőzés reprodukciós rátája – már egy hete 1 fölött van, ami azt jelenti, hogy 1 beteg átlagosan több mint 1 beteget fertőz meg – fogalmazott.

Kemenesi Gábor pécsi virológus közösségi oldalán a maszkviselés fontosságára hívja fel a figyelmet. Hangsúlyozza, hogy a maszk viselése kötelező az előírt helyeken, ezzel megvédjük embertársainkat ha betegek vagy tünetmentes hordozók vagyunk. Kiemelte, hogy a szövetmaszk valóban nem szűri ki a vírust, viszont felfogja az azt terjesztő folyadékcseppecskék döntő többségét – ezért kell minél szélesebb körben hordani, ezt jelenti a tömegességi elv.

Mi is megkérdeztük a virológust a jelenlegi helyzetről, mint mondta, a számok azt mutatják, hogy hazánkban több helyen is egyszerre indultak be, mutatják meg magukat a fertőzési láncolatok. Ez egy kicsit megkongatja a vészharangot, és emiatt is hangsúlyozni kell, hogy jobban figyeljünk oda magunkra és egymásra.

– Nem kell elkezdenünk rettegni, de figyeljünk oda s tartsuk be az aranyszabályokat, legfőképpen a maszkviselést. Ezekben a napokban a legfontosabb a tudatosság, hogy elkerüljük a jövőbeni esetleges korlátozásokat – mondta Kemenesi Gábor.