Középiskolai felvételi: a matek lett a rosszabb

A matematika-feladatsor idén is jobban kifogott a nyolcadikos diákokon, mint a magyar. A közzétett adatok alapján a két tantárgy összesített átlagpontszáma 49,5 volt, ami kicsit rosszabb eredmény a tavalyinál.

Rosszabb eredményeket értek el idén a középiskolába felvételiző diákok, mint 2018-ban, derül ki az Oktatási Hivatal által a napokban közzétett adatokból. Idén a nyolcadikos évfolyam átlagpontszáma 49,5 pont volt az összesen megszerezhető 100-ból, egy évvel korábban ez 51,2 pont volt.

Évek óta az a tapasztalat, hogy matematikából teljesítenek gyengébben a tanulók a felvételin. Ez idén sem volt másként, a tantárgy feladatai­ból a diákok átlagosan 19,5 pontot gyűjtöttek össze. Ez jóval kevesebb, mint a fele a maximálisan megszerezhető 50 pontnak. Tavaly azonban ez az érték még rosszabb volt, akkor 18,3 pontot szereztek átlagosan a felvételizők.

Magyarból az eredmények viszont ennél jobbak voltak. Ott szintén legfeljebb 50 pontot lehetett összegyűjteni, ebből a diákok átlagosan 29,9 pontot értek el. Azonban a 2018-as eredményekhez viszonyítva ez kevesebb, akkor a tanulók átlagosan 32,9 pontot szereztek.

A nyolcadikosok mellett a 6. és 4. évfolyamosok is január 19-én írták meg a felvételi feladatsorokat, az ő eredményük is elérhető már. A hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknél 55, a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezőknél 55,4 lett az átlagpontszám, tehát valamivel jobban teljesítettek, mint a nyolcadikosok. A magyar és a matek közti különbség itt is megmutatkozik, az előbbi tantárgyból ezeken az évfolyamokon is jobbak lettek a dolgozatok.

A középiskolai felvételire valamennyi iskolában már az adott tanév elejétől elkezdenek készülni. Van, ahol külön előkészítő foglalkozásokat tartanak, amelyeken kifejezetten a felvételin előforduló feladattípusokat gyakorolják, de ezeket általában az órarendi órákba is beillesztik.

A tanárok mindenképpen javasolják a középiskolák által meghirdetett előkészítő foglalkozásokat is, sőt ilyenek már online tanfolyam formájában is elérhetők. Mind a magyar-, mind a matematikafelvételinél vannak olyan feladattípusok, amelyeknek a gyakorlására érdemes külön hangsúlyt helyezni, előbbinél ilyen az érvelés vagy a szólások és közmondások, utóbbinál pedig a szöveges feladatok.

A korábbi évek feladatsorai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján is. A diákok ezeket akár otthon is megoldhatják, sőt közben az időt is mérhetik, hogy teszteljék, beleférnek-e a felvételin meg­adott 45 percbe. Van olyan iskola is, ahol a próbafelvételin egy-egy teljes feladatsort megoldanak, így szintén felmérhetik felkészültségüket a diákok.