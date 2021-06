A Mathias Corvinus Collegium diákjai soha nem unatkoznak

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Pécsett is számos képzési programot indít 2021 szeptemberétől. Mindezek közül az Egyetemi Program külön érdekességnek számít, mivel ez a képzési forma eddig csupán Budapesten volt elérhető. Az MCC Egyetemi Programjának felépítéséről és céljairól Pónusz Róbertet, az MCC pécsi képviselet-vezetőjét kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

– Hogyan néz ki az MCC Egyetemi Programja?

– Az MCC Egyetemi Programja a felsőoktatási tanulmányok mellett végezhető ingyenes képzés a Pécsi Tudományegyetem diákjai számára. A diákoknak a hagyományos oktatási tanórákon túl végezhető, kiscsoportos kurzusokat, nyelvtanulási lehetőségeket, ingyenes szállást, személyre szabott mentorálást, valamint külföldi mobilitási ösztöndíjakat kínálunk. A program meritokrata alapokon nyugszik, azaz tehetség és tudás alapon vesszük fel diákjainkat.

– Milyen programokra, elemekre számíthatnak a pécsi MCC-s egyetemisták?

– Az MCC-s diákok soha nem unatkoznak: a színvonalas oktatás mellett olyan élményekre is szert tehetnek, amelyek formálni tudják jellemüket; olyan szakemberektől tanulhatnak, akik ritkán vagy talán eddig még meg sem fordultak Pécsett; ezen kívül diákjaink megtanulnak csapatban dolgozni és gondolkodni, sokat utaznak és aktív fogyasztói a kultúrának. Az Egyetemi Programban nemzetközi és hazai szakembereket, kutatókat, vállalatvezetőket vagy akár kormányzati döntéshozókat is el tudunk hívni Pécsre, hogy tudásukat, tapasztalataikat megoszthassák a diákjainkkal. Ezen kívül olyan exkluzív programokat is kínálunk, amelyek a mindennapi mókuskerékben extra erős motivációval ruházhatják fel a diákjainkat. Követendő példákon, sikeres karrierek bemutatásán keresztül is szeretnénk motiválni a hozzánk tartozó hallgatókat.

– Miért éri meg a PTE-s tanulmányok mellett az MCC-ben is részt venni?

– Jelmondatunk, a bonus intra, melior exi, azaz, mint jó ember lépj be hozzánk, de mint még jobb távozz majd innen. Azt valljuk, hogy – bár nagyon magas színvonalú képzésekkel találkozunk a magyarországi egyetemeken – a legtehetségesebb diákoknak olyan gyorsítópályát kell ácsolnunk, amely segítségével teljeskörűen ki tudják aknázni a tehetségükben rejlő karrierlehetőségeket. Az MCC Egyetemi Programja éppen azokkal a területekkel foglalkozik, amelyekre a felsőoktatásban kevesebb idő és erőforrás áll rendelkezésre. A képzéseink sokkal inkább kiegészítik a felsőoktatásban tanultakat, semmint elvesznek abból. Ha összehasonlítunk két diákot ugyanarról az egyetemről, szakról és évfolyamról, azt tapasztalhatjuk, hogy az a diák, aki az MCC kötelékébe is tartozik, jelentősen jobban teljesít a munkaerőpiacon is fontosnak tartott készségeket illetően.

– Kik nyerhetnek felvételt, hogyan lehet bekerülni?

– Azok a diákok jelentkezhetnek a pécsi Egyetemi Programba, akik a PTE-n kezdik meg 2021 szeptemberétől első- vagy másodéves tanulmányaikat nappali munkarendben, függetlenül a választott szakirányuktól. Az Egyetemi Program első éve a Junior Program, aminek a célja, hogy a diákok eltérő tudása közötti különbségeket kiegyensúlyozza. Ez tulajdonképpen egy alapozó év, aminek a végére a diákok azonos tudásszinten fognak állni. A felvételi két körből áll: van egy írásbeli része, melynek időpontja: 2021. június 30., ezt pedig követi egy szóbeli beszélgetés, amire a diákok előre megadott témakörökből ki tudják választani az őket érdeklő egy témát, amiből aztán felkészülnek és érvelnek az álláspontjuk mellett. A felvételihez segítséget is nyújtunk a diákoknak; elérhetővé tesszük a különféle témák feldolgozásához szükséges írásos anyagokat is, amelyekből fel tudnak készülni. Ebben az életszakaszban talán még nincs a diákoknak olyan nagy rutinja a szóbeli felvételikben vagy vizsgákban, ugyanakkor a már felvételt nyert hallgatók rendre azt állapítják meg, hogy az MCC-s felvételi nem is volt olyan vészes, mint arra előzetesen számítottak.

– Milyen céljaik vannak az MCC-vel Pécsett?

– Számos célunk van az MCC Pécsi Képzési Központjával: először is komplex módon szeretnénk gondoskodni a régió diákjainak tehetséggondozásáról. Szeretnénk megállítani azt a negatív tendenciát, hogy Pécsett élő kiváló kvalitásokkal rendelkező fiatalok hátrahagyják városukat és egy másik településen vagy akár egy másik országban próbáljanak szerencsét. Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi viszonyrendszerben gondolkodunk: globális tudást szeretnénk diákjaink számára átadni, mindamellett, hogy hangsúlyozzuk a „magyarul való” gondolkodás és cselekvés fontosságát. Minden MCC-s városnak van egyfajta közös küldetése: a magyar tehetségek támogatása, ha úgy tetszik a Klebersberg Kuno-i tételmondat megcáfolása, miszerint „az idegen nemzetek négyzetre emelik kiválóságaikat, mi, magyarok gyököt igyekszünk belőlük vonni”. Szeretném hangsúlyozni az érdeklődő diákok, szüleik és pedagógusaik számára, hogy mi minden nap azon dolgozunk, hogy a saját tehetségeinket négyzetre emeljük.