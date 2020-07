A megelőzés során minden bejött, ezen az úton kell haladni

A vírus elleni első csatát jelentős társadalmi összefogással megnyertük. De még egyáltalán nem lélegezhetünk fel, a veszély nem szűnt meg, a járvány később még visszatérhet. Ezért további feladataink vannak.

Ezekben a napokban érkeznek a levelek: az új nemzeti konzultáció a további a teendőkről és a járvány eddigi tapasztalatairól szól. Vajon mit gondolnak a koronavírussal és a gazdaság újraindításával kapcsolatos kérdőívről a közélet neves személyiségei? Erről dr. Lakner Tamás karnagyot, a PTE egyetemi tanárát, a Szélkiáltó együttes vezetőjét kérdeztük meg.

– Úgy hiszem, a megelőző intézkedésekből szinte minden bejött, pontosan igazolják ezt a megbetegedési adatok is. Szükség volt minden meghozott döntésre, a maszkokra, a távolságtartásra, és ha a járvány folytatódik, vagyis elmérgesedik újra, akkor ugyanígy szükség lesz ezekre a szigorításokra. Ami esetemben kevésbé jött be, az a kor szerinti sávos vásárlás. Ugyanis az nálunk a sajátos helyzet, hogy a feleségem 65 év alatti, én pedig felette vagyok. Így tehát súly szerint is külön kellett választanunk, mikor mit veszünk meg, mert egy időben nem tudtunk soha bemenni a boltokba. Más kérdés, hogy az első hetekben ki sem mozdultam otthonról, mert két ének-zene tankönyvet is megírtam 9-es gimnazistáknak és 5-es általános iskolásoknak. És igen, szükség van járványügyi szolgálatra is, mert figyelni kell a változásokat, a figyelmeztető jeleket, hiszen itt fokozottan igaz a régi mondás, jobb félni, mint megijedni.

Természetesen folyamatosan értékelni kell a határon túli helyzetet is, például az máris bizonyos, hogy idén nem rendezünk a hagyományos formában nemzetközi bordalfesztivált. Helyette csak a vasárnapi programot rendezzük meg magyar, döntően pécsi kórusokkal és énekesekkel a Széchenyi téren augusztus 27-én.

Nem kérdés, hogy most a biztonság az első, kell minden intézkedés, ami eddig működött és az lényeges adalék, hogy európai összevetésben nem állunk rosszul.

Ami a gazdaság újjáélesztését illeti, természetesen az adjon, akinek módja van rá, tehát az összefogásban a bankoknak, multiknak is ki kell venni a részüket. Maximálisan egyetértek azzal is, sőt, koronavírustól függetlenül, hogy ösztönözni kell a hazai termékek és szolgáltatások vásárlását, és népszerűsíteni a belföldi turizmust. A munkahelyek védelme pedig hosszú távon igen fontos, hiszen sokkal könnyebb valamit közép-, vagy alacsony szintről felfejleszteni, mint a nulláról újra felépíteni.