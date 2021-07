A meghirdetett akciók nem egyértelműek

Június végén a legtöbb boltban megkezdődtek a nyári leárazások.

Fél áron, de akár az eredeti árnál hatvan-hetven százalékkal olcsóbban is vásárolhatunk nyári ruhadarabokat, cipőket, egyéb szezonális termékeket. A megyeszékhelyen mi is körbenéztünk, a két nagyobb bevásárlóközpontban sok üzletben hirdették a bejáratnál vagy a kirakatban a kedvezményeket. A boltokat végigjárva jól láthattuk, hogy a legnagyobb leárazások a ruhaboltokban vannak, de a cipő- és fehérneműüzletekben is hirdetnek akciókat, így a korábban kiszemelt szandál vagy fürdőruha is jóval olcsóbb most. A kiárusítás időszaka várhatóan egészen augusztus végéig tart, ám most már valószínűleg nem érdemes várni, ha még az idei szezonban szeretnénk hordani a ruhadarabokat.

Az is gyakran előfordul, hogy fizetés után a kasszánál kapunk egy kedvezményre jogosító kupont, melyet a következő vásárlás alkalmával tudunk felhasználni. Ezzel a lehetőséggel is sokan élnek. Nemcsak a sétálóutcákban, bevásárlóközpontokban adják olcsóbban a termékeket, hanem a neten is. Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódítottak a webes boltok, a legnagyobb hagyományos boltok, üzletláncok szinte kivétel nélkül működtetnek online áruházat is. Ezekben akár jóval szélesebb választékot kínálnak, és ingyenes házhoz szállítást hirdetnek.

Mire is kell figyelnünk a leárazásoknál? A fogyasztóvédelmi szakemberek azt tanácsolják, hogy a vásárló előzetesen tájékozódjon az akció részleteiről, feltételeiről. Legyünk körültekintőek, mert a kedvezmények nem mindig egyértelműek. A gyanútlan vevőket könnyű becsalogatni a boltba a nagy kedvezményt hirdető felirattal, azonban az üzletben gyakran kiderül, hogy az árengedmény csak bizonyos termékekre vonatkozik. Gyakori, hogy a kereskedők csak a kedvezmény mértékét tüntetik fel, a ténylegesen fizetendő akciós eladási árat viszont nem írják ki, így csak a kasszáknál derül ki, hogy mennyit is kell fizetnünk. Fontos kiemelni, ha a vásárlók az árak feltüntetésével kapcsolatban szabálytalanságot tapasztalnak, írjanak bejegyzést a vásárlók könyvébe.