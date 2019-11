A megye több településén is megújulnak az óvodák

Továbbra is nagy az érdeklődés a Magyar Falu Program iránt, a kormány újabb pályázatok támogatottságáról döntött, melynek köszönhetően óvodák újulhatnak meg.

Kedden jelent meg a Magyar Falu Program keretében beadott temetőfejlesztési pályázatok és szerdán az óvodaudvar fejlesztésére irányuló pályázatok eredménye. Utóbbira megyénk 36, előbbire pedig Baranya 16 települése nyert támogatást. Az óvodák fejlesztésére a program keretében nem csak az udvar felújítására, hanem az épület korszerűsítésére is lehetett pályázni, ennek eredményét is tudják már néhány hete az önkormányzatok, megyénk tíz települése örülhetett a támogatásnak.

Beremenden a kapott összegből az intézmény nyílászáróinak cseréjét, az épület szigetelését, festését végezhetik el, valamint játékok beszerzésére is lehetőség nyílt. A nagyközség önkormányzata korábban már orvosi eszközök beszerzésére nyert hárommillió forintot, melyhez önerőt biztosítva egy új fogorvosi széket vásárolnak. Theisz Ferenc, Beremend polgármestere elmondta, a fejlesztésre szükség is van, hiszen az utóbbi években nőtt az óvodában a gyermekek száma, míg három éve három csoporttal, gyenge létszámmal működött az ovi, két éve már megfelelő kihasználtsággal négy csoport van és több mint 90 gyerek.

Az általunk megkérdezett polgármesterek szerint jól működik a program, már csak a pályázat lefutása miatt is, hiszen míg az európai uniós forrású Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati döntéseire éveket kellett várni, addig a hazai költségvetésből finanszírozott Magyar Falu Program pályázatainak döntései két-három hónap alatt lezajlanak. Ez kedvezően hat a beruházások kivitelezésére is, hiszen az árajánlatok, költségbecslések nem évülnek el, mire a támogatást fel tudják használni.

– Még novemberben várható az egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése és a polgármesteri hivatal felújítása című pályázati felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek elbírálása, valamint legkésőbb december elején pedig a Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című kiírásra benyújtott pályázatok döntési listája is meg fog jelenni – mondta lapunknak Gerner Adrienn, a számos beadványt készítő Protask Kft. ügyvezetője.

A gyors lefutás valóban igaz, a benyújtott pályázatok elbírálása a felhívások szerinti 65 napon belül megtörténik.