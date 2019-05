A megyéből hárman is csatlakoztak az emlékhelyek napjához

A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja elnevezésű országos programsorozata minden év májusának második hétvégéjén a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet. Ugyanis jelenleg 17 nemzeti és 49 történelmi emlékhely található az országban.

A programok célja az emlékhelyek népszerűsítése, valamint hogy az egyes helyszínek programjain keresztül a köztudatba épüljön a magyarországi emlékhelyek létezése. Nem volt ez másként idén sem, az immár negyedik alkalommal megrendezett eseményen. Az emlékhelyek kedvezményes vagy díjtalan belépőt biztosítottak az érdeklődőknek május 11-én, Baranya megyéből a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, a szigetvári Zrínyi-vár, továbbá a Pécsi Székesegyház, a Püspöki Palota és a Középkori Egyetem csatlakozott a kezdeményezéshez.

A 2011-ben jelentős felújításon átesett mohácsi emlékhelyen ezen a napon különleges szakvezetésekkel várták az érdeklődőket, melyek során a látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a mintegy ötszáz évvel ezelőtti fegyverekkel, viselettel, katonai szokásokkal. A szakvezetés során bemutatták a mohácsi csata előzményeit, különös tekintettel a Jagelló- és Hunyadi-korszak összehasonlítására, valamint nemzetközi kitekintéssel is segítettek megismertetni a korabeli Európa erőviszonyait.

A szigetvári várban is évek óta megtartják az Emlékhelyek Napját. Idén délelőttől délutánig zajlottak a programok, többek között történelmi tárlatvezetés, hagyományőrző viselet és fegyverbemutató is volt. Ezen felül egész nap kézműves programokkal, népi játékokkal várták a családokat. A Pécsi Egyházmegye huszonötödik püspökéhez, Janus Pannoniushoz és a reneszánszhoz kötődő tematikus idegenvezetésen vehettek részt az érdeklődők a pécsi belvárosban. A vezetett túra után a Kerámia Festöde foglalkozáson lehetőség volt a megismert emlékhelyekhez kötődő alkotások elkészítésére fehér agyagból, a kis dísztárgyakat haza is vihették az alkotók.