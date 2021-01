A méhnyakrák ellen az oltás a leghatékonyabb védelem

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Hétfőn vette kezdetét az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét – az esemény kapcsán a Baranya Megyei Kormányhivatal is felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon a HPV elleni védőoltás és a rendszeres méhnyakszűrés biztosítja a leghatékonyabb védelmet a méhnyakrák ellen.

– A megelőzés akkor a leghatásosabb, ha a gyerekek 9 és 15 éves kor között részesülnek védőoltásban. Ebben a korosztályban a védettség eléréséhez féléves időközzel beadott két oltásra van szükség, melyet a 7. évfolyamosok a tanévben ősszel és tavasszal kapnak meg – közölte a Kormányhivatal.

Ez, az állam által biztosított, térítésmentes HPV elleni védőoltás önkéntes, annak beadásához a szülő írásbeli nyilatkozata szükséges. Mivel a HPV férfiak esetében is okozhat rosszindulatú bőr-, illetve szájüregi daganatokat, a WHO ajánlásainak megfelelően már a hetedikes fiúk szülei is igényelhetik a védőoltást gyermeküknek.

A 2020/2021-es tanévben októberben oltották be a diákokat, Baranya megyében 125 iskolában. – A 3421 (1742 leány és 1679 fiú) jogosult közül 2647 tanuló (1402 leány és 1245 fiú) igényelte a vakcinát, összességében a jogosultak 77,4 százaléka (a lányok 80,5 és a fiúk 74,2 százaléka) – a Baranya Megyei Kormányhivatal összegzése szerint.

A védőoltás mellett a méhnyakszűrés is kiemelkedően fontos, hiszen a vizsgálattal időben felismerhetőek olyan kóros elváltozások, amelyek még gyógyíthatóak. A területi védőnői ellátás keretében a nép­egészségügyi célú méhnyakszűrést vállaló körzetek száma – a kormányhivatalok és a járási hivatalok népegészségügyi szakemberei támogató munkájának köszönhetően is – folyamatosan emelkedik. Baranyában jelenleg 13 szolgáltató rendelkezik a védőnői méhnyakszűréshez szükséges feltételekkel.

Népegészségügyi célú méhnyakszűrésen azok a 25 és 65 év közötti nők vehetnek részt, akik negatív eredményű szűrővizsgálatát követően eltelt 3 év. A kritériumnak megfelelők akkor is jelentkezhetnek szűrésre, ha nem kaptak meghívólevelet. A nem-negatív eredmény esetén a szűrést végző védőnő a nőgyógyászhoz irányítja a pácienst, szükség esetén támogatást, segítséget nyújt.

Tavaly év végén a szűrést végző védőnőkhöz Baranyában 2741 nő kapott meghívót, továbbá Pécsett 22 818 főt invitáltak levélben nőgyógyász által végzendő méhnyakrákszűrésre.