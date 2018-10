A mobiltelefonok még jól is jöhetnek az iskolai órákon

Nemrégiben járta be az országos sajtót a hír, hogy a most kezdődött tanévtől kezdve tilossá válik a mobiltelefonok használata a francia iskolákban, legalábbis 16 éves korig. Úgymond, a gyerekek érdekeit képviselik ezzel, de tényleg így van ez?

Bár átfogó országos statisztika nem áll rendelkezésre, valószínűsíthető, hogy a magyarországi iskolák többségében is kikapcsoltatják a mobilkészülékeket, néhol még be is gyűjtik azokat reggel, és csak tanítás után szolgáltatják vissza. Az indíttatás érthető, hiszen nap mint nap látni a köztereken, az iskolák környékén a mobiltelefonjukba bújó kiskamaszokat, akik a környező világról és barátaikról, osztálytársaikról tudomást sem véve merülnek el a virtuális kibertérben.

Megkérdeztük az egyik pécsi általános iskola igazgatónőjét, hogy mi a véleménye a témáról. Mint elmondta, kétélű a történet. Vannak olyan kollégái, akik szoktak mobilkészüléket, tableteket és egyéb infokommunikációs eszközöket használtatni a gyerekekkel.

Telefonos feladatokat adnak ki, mint például QR-kód gyártás és keresés, ugyanakkor a házirendben a mai napig az szerepel, hogy nem szabad használni. A kiskaput az jelenti, hogy ha iskolai feladat elvégzése céljából kerülnek elő a táskából, akkor ez nem probléma.

Meglátása szerint egyébként sokat változtak a gyerekek mobilhasználati szokásai az elmúlt években. Korábban komoly gondot jelentett, hogy a diákok „szórakoztak” a telefonnal. Például SMS-eket küldözgettek az órán, egymást hívogatták, kellemetlen helyzetbe hozva ezzel osztálytársaikat, aztán volt egy időszak, amikor folyton fényképeket készítettek, majd kiposztolták. Most már ez nem annyira jellemző. Lassan megérnek a készülékeik érdemi használatára.

Dombi Anna, a Janus Pannonius Gimnázium matematika-fizika szakos tanára rendszeresen használtatja a diákokkal a mobiltelefonjukat a tanuláshoz, akár a tanórák keretében is. Mint kérdésünkre elmondta, az ingyenesen letölthető Google Classroom nevű alkalmazással dolgoznak, oda tölti fel az anyagokat, ami aztán mobilról is elérhető. De nemcsak tananyagok feltöltésére jó, tesztet is lehet készíteni rajta, vagy akár esszéfeladat is kiadható. A teszteket otthonra adja fel, afféle házimunka gyanánt – miután beállította a beadás határidejét. De az alkalmazást az órán is meg szokták nyitni, ehhez pedig kell az okostelefon is. Egyébként nagy vágya, hogy egyszer a Microsoft Teams felülete is általánosan elérhetővé váljék a diákok számára.

A megkérdezett kommunikációs szakember szerint külön kell választani az oktatást zavaró tevékenységeket a taneszközként való használattól. Ez utóbbi támogatandó. A Pécsi Tudományegyetemen a tanításmódszertani órákon foglalkoznak is az új kommunikáció-technológiai eszközök tantervi integrációjával – mert be lehet, sőt be is kell építeni, akár az alapszintű oktatásba is.