A mohácsi gyermekorvos széles körben kötelezővé tenné az oltást

A Duna-parti városban évtizedek óta praktizáló dr. Nyúl István gyermekorvos szerint az oltásellenesek mások egészségét és életét kockáztatják, amikor a vakcina ellen beszélnek.

A városból már többen is jelezték lapunknak, hogy az egyik helyi közösségi életet meghatározó véleményvezér olyan posztokat terjeszt a közösségi oldalán, ami a koronavírus elleni oltásokról szól. A legfájóbb az – mondták lapunknak -, hogy rengeteg követője is van az egyébként egészséges életet népszerűsítő illetőnek. A város köztiszteletben álló gyermek háziorvosa, dr. Nyúl István lapunknak általánosságban azt mondta, hogy szerinte az ilyen facebookos bejegyzéseket a közösségi oldalnak le kellene tiltania, hiszen mások egészségét kockáztatja, mások életével játszik az, aki az oltás ellen buzdít.

– Csecsemőkortól kezdődően oltjuk különböző betegségek ellen a gyermekeket, ez a mindennapi munkám része – mondta. – Az oltásoknak köszönhetően tűnt el a gyerekkori tuberkulózis, a kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő, a járványos gyermekbénulás. A legfőbb érv a védőoltások mellett, hogy rengeteg betegség eltűnt és az érdekesség az, hogy az édesanyák nem problémáznak ezeken, nem tiltakoznak a vakcinák ellen, hiszen józan ésszel mindenki belátja, ma már nincsenek ilyen nagy járványok. A 20. század elején az influenzajárvány is rengeteg áldozatot szedett, most már ez ellen is van oltás – emelte ki.

A gyermekorvos a koronavírust világátoknak nevezi, mint mondta, szűkebb környezetében is tud olyan fiatalemberekről, akiket elragadott a betegség. Bizony, köztük volt olyan is, akit nem érdekelt a védőoltás, és mindössze negyven évesen hunyt el, pedig korában egészséges volt.

– Ha megkapjuk az oltást, akkor nem kerülünk súlyos állapotba, az alapvető védelmet megkapjuk, amivel elkerülhetjük a lélegeztetőgépet – emelte ki, majd hozzátette, hogy bár van néhány egészségügyi dolgozó, aki elhagyta a pályát emiatt, de igenis jogos elvárás volt, hogy aki betegekkel foglalkozik, az kötelezően vegye fel a vakcinát.

– Úgy gondolom, hogy a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak és a naponta sok emberrel találkozó bolti dolgozóknak is kötelezővé kellene tenni a vakcinát, mert ki vannak téve a fertőzésnek és maguk is fertőzőek lehetnek – szögezte le lapunknak, azt is megemlítve, hogy sajnos már az ő páciensei között is voltak koronavírusos gyermekek a negyedik hullámban. Meglátása szerint legalább 80 százalékos átoltottságra lenne szükség a nyájimmunitás eléréséhez.

Képünk illusztráció.