A mohácsi tehetség életének szerves része a verselés

Különdíjjal jutalmazta a zsűri a váci Kaleidoszkóp VersFesztiválon a mohácsi Szép Hannát, akinek már kicsi kora óta élete része a verselés. A 15 éves lány biztos benne, hogy az irodalom mindig is része lesz az életének.

– Hogyan kezdődött a verselés iránti érdeklődésed?

– A vers és prózamondás utáni érdeklődésemet bátyámtól örököltem, kiskorában ő is sikeres vers és prózamondó volt. Első osztályos koromtól rendszeres résztvevője vagyok a versenyeknek, mind a helyi, mind a a körzeti, regionális szinteken, s többször vettem részt országos megmérettetéseken is.

– Csak magyarul verselsz?

– Angolul is sikerült versmondásból jó eredményt produkálnom, amire szintén nagy örömmel készültem mindig.

– Sok szép eredményt értél el ilyen fiatalon. Mire vagy a legbüszkébb?

– Legbüszkébb a kétszer is elért országos első helyezésemre vagyok a Wass Albert Országos Vers és Prózamondó versenyen, ahol 2016-ban segítségemre volt Szekó Zsófia és Szenn Istvánné, Kati néni, akik a mai napig egyengetik az utamat édesanyám mellett. Szintén nagyon büszke vagyok a nemrégiben Vácon, a Dunakanyar Színházban 18. alkalommal megrendezett Kaleidoszkóp Versfesztiválon kapott különdíjamra. Nagyon fontos számomra, hogy ötödikes korom óta a Csányi alapítvány tagja lehetek. Ez az egyik legfontosabb része az életemnek, nagyon sok mindent köszönhetek az alapítványnak.

– Honnan értesültél a Kaleidoszkóp Versfesztiválról?

– A versenyt az interneten láttam, a magyar Versmondók Egyesületének felhívása keretében, amely Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, és a Kárpát-medence egyedülálló versenye.

– Hogyan zajlott a négynapos verseny? Jól érezted magad?

– A fesztivál szombati napján állhattam először színpadra a 14–25 éveseknek szóló Ifjúsági és Felnőtt Versmondó Szalon Versmondó versenyén. Ezen a napon az 1914–1918 közötti történésekhez kapcsolódó versemet mondtam el, ami Reményik Sándor Eredj ha tudsz című műve volt. A második napon pedig a nemrég elhunyt kedvenc költőm, Kányádi Sándor Nyergestetőjét szavaltam el. Nagyon jól éreztem magam, felemelő érzés volt egy ilyen színvonalas versenyen megmérettetni magam a tehetséges versmondók között. Sok csodás előadást láthattam, és nagyon boldog voltam, hogy végül, ezen a fantasztikus versenyen – a neves zsűri döntése alapján – különdíjat vehettem át.

– A versek a jövőben is elkísérnek?

– Igen, nagyon szeretnék a jövőben is versmondással és prózamondással foglalkozni, és ezen kívül vonz még az orvosi pálya is. Egész biztos, bárhogyan is alakul az életem, a versek, a próza, az irodalom mindig része lesz a mindennapjaimnak.

A gimiben is folytatja a jó szereplést

Szép Hanna 2003-ban született Mohácson. Kiscsoportos óvodás korában elvesztette édesapját, azóta édesanyjával és a bátyjával alkotják a családot. A tanulásban a legfontosabb alapköveket a mohácsi Brodarics téri általános iskolában szerezte Bagóné Engert Adél tanárnőtől. Jelenleg a pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulója, ahol szintén elismerésre méltó eredményeket ér el a különböző versenyeken.