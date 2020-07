A munkáltatók szerint jól működött a home office

Szerettünk tovább aludni és örültünk, hogy többet lehetünk a családunkkal a karantén idején, derült ki az egyik hazai biztosító felméréséből. Megyénk foglalkoztatóinál arról érdeklődtünk, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a home office kapcsán.

Sorra jelennek meg különböző kutatások, felmérések arra vonatkozóan, hogy az irodai dolgozók hogyan élték meg a karantén ideje alatt bevezetett home office-t, illetve hogy ha lehetőségük adódna rá, továbbra is otthonról végeznék-e munkájukat.

– Érthető, hogy megjelentek ezek a felmérések már egészen áprilistól, ám az sem meglepő, hogy a munkáltatók többsége még mindig foglalkozik a témával. Ha megnézzük, egyre több irodai munkakör álláshirdetésében szerepel az a mondat: lehetőség szerint home office-ban is végezhető munkafolyamatok – mondta egy általunk megkérdezett állásközvetítő. Szerinte azok után, hogy több multinacionális nagyvállalat is bejelentette, vizsgálják a tartós home office bevezethetőségét, a kisebb cégek is nagyobb érdeklődéssel figyelik ezeket a lehetőségeket.

Megyénk nagy foglalkoztatói is jó tapasztalatokat szereztek a home office munkavégzés kapcsán. A beremendi Duna-Dráva Cement Kft. vezetőségének vélekedése szerint minden dolgozó jól teljesítette az új kihívásokat, és a megszokott szakértelemmel végezték el feladataikat. Guth Zoltán kommunikációs vezető elmondta, a pozitív tapasztalatok alapján nemrég az a döntés született, hogy a vállalatnál továbbra is fenntartják az otthoni munkavégzés lehetőségét azokban a munkakörökben, amelyekben ez megoldható. Ők hetente maximum egy napot dolgozhatnak otthonról.

Hasonló jó tapasztalatok születtek a Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél is, ahol már eseti jelleggel a kezdetektől biztosították a home office lehetőségét azoknál a munkavállalóknál, akiknek munkaköreiben ez lehetséges volt. Zadravecz Zsófia, értékesítési és marketing igazgató elmondta, a cég vezetősége a jövőben is lehetőséget ad munkavállalóinak, hogy éljenek azon munkakörökben a home office-szal, amelyeknél ez megoldható.

A Honsa Kft.-nél a home office foglalkoztatásnak egyáltalán nem voltak hagyományai, de a vezetőség az elmúlt hónapok tapasztalatai után nyitott arra, hogy az otthoni munkavégzés bizonyos elemeit a jövőben is megtartsák, vagy akár az új munkakörök tervezésénél lehetséges foglalkoztatási formaként alkalmazzák. A home office-ban dolgozók tapasztalatai összességében kedvezőek voltak, hiszen az ahhoz szükséges infrastrukturális háttér adott volt és megfelelően működött.

– Semmiféle fennakadást nem tapasztaltunk sem a belső működést, sem pedig a partnerekkel történő kapcsolattartást illetően, jóllehet a koronavírus-járvány elején volt bennünk egyfajta bizonytalanság, hiszen ilyen mértékben ez idáig még nem teszteltük a rendszert – tájékoztatott Laskai Zoltán, a cég HR-vezetője.

– A Hauni Hungariánál nem újdonság a távoli munkavégzés, így az az elmúlt hónapokban sem okozott érdemi fennakadást. Azok a munkatársak, akiknek a munkaköre ezt lehetővé tette – mintegy háromszázan –, szinte kivétel nélkül otthonról dolgoztak az elmúlt hónapokban. A munkaszervezés részleteit a kollégák visszajelzéseire reagálva folyamatosan finomítottuk. A lehetőség jól szabályozott formában továbbra is nyitva áll a munkavállalók számára – mondta Fiedler Péter, a cég munkatársa.