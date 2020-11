A művészek egy fillért sem kapnak a munkájukért

A baloldali polgármester választási programjában ugyan szerepelt a Művészeti Tanács létrehozatala, de az egy év után megalkotott testület munkájának jelentősége azért is megkérdőjelezhető, mert valójában csak javasolhatnak, dönteni nem tudnak lényegi kérdésekben. Úgy tűnik, egyelőre még azt sem tudják, hogy pontosan milyen tevékenységet fognak végezni, Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl-díjas építész szerint ezért is korai még a testület munkájáról beszélni.

A Jelenkor folyóirat főszerkesztője, Ágoston Zoltán, a Művészeti Tanács elnöke is azt mondta, még nem tudják, hogy milyen kompetenciái lesznek a tanácsnak, előbb egymással kell megbeszélniük a megoldandó kérdéseket, a szervezet működési lehetőségeit, de a személyes találkozásokat viszont megnehezíti a járványhelyzet. Szerinte a kulturális sokszínűséget kell majd megjelenítenie a kulturális koncepciónak és a nívóhoz mindenképpen ragaszkodni kell.

– A városnak a minőségi történeteit újra és újra el kell mondani, és új technikai formákat is használva, amelyeket megért az újabb generáció is – mondta az elnök. – Például a Jelenkor szerzőivel, szerkesztőivel azon dolgozunk, hogy miként lehetne online órákat tartani pécsi irodalmárok, költők bemutatására.

Az általunk megkérdezettek viszont nem kívánták azt kommentálni, hogy miközben a baloldali városvezetés óránként akár 15 ezer forintot fizet – legalábbis erről beszéltek még decemberben – az átvilágító ügyvédeknek, addig nekik egy fillér sem jut a munkájukért. Volt viszont olyan, aki azt mondta, hogy mindez önmagában is megkérdőjelezi a feladat komolyságát, lévén ki az, aki a saját munkája, privát élete mellett túlórázna szívesen ingyen.

Egyetlen hölgyet sem találtak érdemesnek a tagságra

A kilencfős testület tagja lett Ágoston Zoltánon és Dévényi Sándoron kívül Horváth Zsolt zenekari igazgató, Beck Zoltán énekes, P. Müller Péter színházművészeti szakember, Szatyor Győző iparművész, Pinczehelyi Sándor képzőművész, Petrányi Zsolt művészettörténész és Lakner Tamás karnagy. A testületbe nem került be egyetlen hölgy sem, így például Sólyom Katalin és Vári Éva színművészek, Orbán Jolán irodalomtudós, Uhrik Dóra táncművész, vagy éppen a kizárólag hölgyekből álló Rokokó Rosé zenekar tagjai közül sem választottak be senkit, ahogyan Medvegy Gabriella építész, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja sem került be a tanácsba, de említhetnénk a pécsi múzeumtól Gál Éva főmuzeológust is, mint aki nem kapott helyet a szervezetben.