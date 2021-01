A múzeumot és a szállót is be kellett zárni a Pécsváradi Várban

A Pécsváradi Vár is kénytelen volt bezárni kapuit a látogatók előtt a járványhelyzetben meghozott korlátozó intézkedések miatt, így most kisebb felújításokat végeznek, de már készülnek a három nagy rendezvényükre is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Csendes mostanában a Pécsváradi Vár, hiszen a vírushelyzetben meghozott rendeletek értelmében se a múzeum, se a szálló nem fogadhat látogatókat. Egyedül az étterem működik, illetve a várudvar is nyitott, így ott sokszor felbukkannak azok, akik elvitelre kérték az ebédet, sőt szép időben előfordult már olyan is, hogy az egyik padon fogyasztották el a finomságot. A Zengőről érkező kirándulók is benéznek olykor a történelmi falak közé, tesznek egy sétát az udvaron, de máshova most nem mehetnek.

A zárvatartást a várban a kisebb felújítások elvégzésére használják ki. Ahogy Gászné Bősz Bernadett szakmai vezető elmondta, a várudvarban lévő információs táblákat cserélik le, a szövegek elkészültek, már csak németre és angolra kell lefordítani. A múzeumban is terveznek kisebb változtatásokat, hogy újdonságokkal fogadhassák a látogatókat, mire ismét kinyithatnak. A szálló szobáit tavaly újították fel, de a munkával nagyjából akkor lettek kész, amikor a márciusi korlátozások miatt először be kellett zárniuk.

– Sok tennivalót adott, hogy a közelmúltban megalakult a Pécs-Villány turisztikai térség, ezzel kapcsolatban több információt kértek be – emelte ki Gászné Bősz Bernadett. – Ezt nagyon fontosnak tartom, és bízom benne, hogy a kezdeményezés erősebb összefogásra készteti majd a térség turisztikai szolgáltatóit.

Mivel bizonytalan, hogy mikor oldják fel a korlátozásokat, az eseményekre is nehéz készülni. A három nagy rendezvényt – az Ispotályos Napot, a Vár Napját és a Határtalan Lakomát – meg szeretnék tartani, kisebb programokkal egyelőre nem mernek készülni. A helyzetük tehát nem egyszerű, de eddig minden dolgozójukat sikerült megtartani, és a jövőben is erre törekednek.

Bíznak abban is, hogy az esküvői szezonra már feloldják a korlátozásokat, hiszen áprilistól szeptember végéig szinte minden időpontot lefoglaltak a házasodni vágyó párok. A szakmai vezető elmondta, sok az új érdeklődő, de vannak olyanok, akik már tavaly a várban akartak megesküdni, de akkor kénytelenek voltak lemondani.