A muzsika és a kedvesség öleli át Sóvári Zsuzsanna életét

A 2019-es esztendő legkedvesebb női muzsikusának egy valóban mindig mosolygós, fiatal fuvolaművészt választott meg a közönség a Pannon Filharmonikusok szavazásán. Sóvári Zsuzsanna azt mondja, szeretne valamit visszaadni Istennek abból a tehetségből, amit Tőle kapott.

– Mennyire érte meglepetésként az elismerés?

– A zenekarból sokan megérdemelnék ezt a díjat, s arra végképp nem számítottam, hogy idén én kapom. Nagyon nagy öröm számomra és valóban lendületet ad a folytatáshoz, egyben nagyon jó visszajelzés is, hogy jó úton járok. Különösen nagy öröm az, hogy sok családtagom és kedves ismerősöm járt már a zenekar koncertjein és nemcsak miattam, hanem azért, mert szeretik a Pannon Filharmonikusokat.

– Miért lett fuvolaművész?

– A dédnagyapám testvére, Dávid Gyula zeneszerző volt, maga is írt egy fuvolaszonátát. A családban négyen is fuvolázunk, de van zongoraművész, kürtművész, trombitaművész és klarinétos jazzmuzsikus is köztünk. Sokszor együtt is énekelünk a családi találkozókon. Először zongorán kezdtem tanulni, amit nagyon szerettem, de mellette elkezdtem fuvolázni, végül az utóbbi mellett döntöttem a kamara- és zenekari muzsikálás varázsa miatt.

– Mi volt a legkedvesebb élménye a pécsi zenekari életből?

– Ilyen fontos és kedves pillanat nemrég, decemberben is volt, amikor Bartók Concertójából készítettünk lemezfelvételt, és én játszhattam az Elégia-tétel piccolo szólóját. Hálás vagyok Bartóknak ezért a remekműért, mert nagyon bensőséges ez a szóló, ami mindig nagyon megérint. Amikor játszottam, úgy éreztem, hogy megragadhatom az éjszaka hangjait, és én is átélem azt a magányt, amit Bartók.

– Az ország másik feléből érkezett a pécsi egyetemre és itt ragadt. Hogyan érzi magát a városban?

– A zenekar már otthonos közeggé vált, sok barátom is van. Az első években az együttes professzionális színvonalához illeszkedni friss diplomásként sok erőfeszítésembe került. Mostanra már felszabadultan élvezem a munkát, ebben a díj is megerősít.

– Mennyire tölt be fontos szerepet az életében a hit?

– Nagyon fontos számomra, hogy Istennek vissza tudjak adni abból a tehetségből, amit nekem adott. A gyülekezet Dicséret csapatában és a Vidám Szimfonikusokban is zenélek, fuvolázom.

Már 13 évesen zenekarban játszott

A Sóvári Zsuzsanna 1987-ben született Salgótarjánban, ott is kezdte zenei tanulmányait, majd a Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult tovább. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karán szerzett fuvolaművész végzettséget. Már 13 éves korától játszott különböző szimfonikus együttesekben kisegítőként. Később a Pécsi Zeneművészeti Egyetem Szimfonikus Zenekarának is tagja volt. 2010-ben még egyetemistaként nyert felvételt a Pannon Filharmonikus zenekarba. Két országos fuvolaversenyen is harmadik helyezést ért el.