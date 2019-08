A nagyobb gyerekre többet költhetünk az iskolakezdéskor

Elkezdődött a felkészülés az iskolakezdésre. A papírboltok már hirdetik az iskolaszereket, füzeteket, tolltartókat és iskolatáskákat.

Baranya A nyár utolsó hónapjában már a legtöbben elkezdenek az iskolakezdésre felkészülni és az összes füzetet, iskolaszert beszerezni, amelyre gyermeküknek szüksége lehet. A szülőknek így augusztusban újabb kiadásokkal kell számolniuk.

A nagy iskolakezdési rohamra, amely egészen szeptember első napjáig, sőt még azután is tarthat, már szinte az összes papírbolt felkészült, sőt a nagy­áruházak is külön iskolaszeres katalógusokat készítettek a könnyebb beszerzésért. A szülők jó esetben már a tanárok által összeállított listával érkeznek, tehát tudják, hogy miből mennyit kell vásárolniuk.

A sima iskolai füzetek már 30–35 forinttól kaphatóak, de az a jellemzőbb, hogy a szülők inkább valamilyen mintásat választanak a gyermeküknek. Ha ugyanis a fiuk vagy a lányuk azt szeretné, akkor hamar belemennek a valamelyest drágább, de „trendibb” füzetek vásárlásába is. Ezek ára akár az 500 forintot is elérheti.

Az árak talán azoknak okoznak némi meglepetést, akik „először mennek az iskolába”, tehát első osztályos gyermeküknek vásárolnak, ugyanis az iskolatáska, a tolltartó, tornazsák meglehetősen megemelik a végösszeget.

A Bónusz Brigád és a GKI Digital közös felmérése szerint 26 és 30 ezer forint között volt tavaly a válaszadók által a papír-írószerekre elköltött összeg. Arra a kérdésre, hogy hol szerzik be az iskolakezdéshez szükséges írószereket 66 százalék válaszolta azt, hogy hipermarketekben vásárol, ahol minden egy helyen beszerezhető. Ezt a szempontot a válaszadók több mint fele emelte ki, 38 százalék a helyi papírbolt mellett tette le a voksát, 30 százalék pedig nagyobb papír-írószer bolthálózatokat látogat meg ilyenkor. Érdekes módon ezen a területen nem hódít az online vásárlás, inkább személyesen vásárolnak be a szülők a gyerekeknek.

Sok önkormányzat ad támogatást

Az iskolakezdéshez persze nemcsak tanszereket, hanem ruhákat is be kell szerezni, erre átlagosan 30 ezer forintot költöttek tavaly a szülők. Egy alsós gyerek iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásai 2018-ban 48 ezer forintot, egy felsősé 61 ezer forintot tettek ki. A közép- és felsőoktatási intézménybe járók családjainak még ennél is mélyebben a zsebükbe kellett nyúlniuk: előbbi esetében 68 ezer, utóbbinál 84 ezer forintba került az iskolakezdésre fordított kiadások teljes összege.

Több baranyai kistelepülés önkormányzata is iskolakezdési támogatást ad a gyermekes szülőknek, hogy az ilyenkor szükséges családi kiadásokat ezzel is csökkenteni tudják. Ezek összege ötezertől akár 15 ezer forintig terjedhet attól függően, hogy a gyermek általános, közép, vagy felsőoktatási intézményben tanul. Lippón például a nevelési év kezdetekor az óvodáskorú gyermekek után is kapnak támogatást a szülők az önkormányzat szociális rendelete alapján.