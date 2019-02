A narancséval vetekszik a magyar burgonya ára

Lassan egyes háztartásokban luxusételnek számít egy rakott krumpli vagy egy brassói aprópecsenye. És mielőtt bárki azt gondolná, nem a hús miatt, hanem a burgonya megemelkedett árának köszönhetően. Szinte teljesen mindegy, hogy hol szeretnénk hozzájutni az alapélelmiszernek számító zöldséghez, a végére mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlnunk, nemcsak a pia­cokon, hanem más zöldségboltokban is.

A pécsi Vásárcsarnokban egyelőre még sok helyen lehet találni a magyar krumpliból, amelynek kilónkénti ára a 299 forintot is elérheti, ez pedig megegyezik egy formásabb narancs árával. A kofáktól megtudtuk, hogy a nagybani piacokon is óriási a kereslet jelenleg a burgonya után, még úgy is, hogy legalább negyvenöt százalékkal drágább jelenleg, mint az elmúlt években hasonló időszakban. A drágulásért főképp az egyre zsugorodó termőterületek, a gyengébb minőség és a tárolókapacitás hiánya felelős.

Továbbá megtudtuk azt is, hogy a vásárlók többsége ennek hatására inkább kisebb adagokban vásárol a zöldségből, ezzel próbálnak kicsit spórolni. A nagycsaládosok viszont az 1200 forintos, ötkilós zsákos kiszerelést viszik előszeretettel, mert annak a kilóra lebontott ára csak 240 forint.