A nehéz helyzetben is eredményesen működött a siklósi vár

A mostani bezárás alatt sem állt meg a munka a történelmi falak között.

A járványhelyzet következtében öt hónapon át zárva tartott a vár, de csaknem 85 ezer látogatót fogadott, emellett a különböző rendezvényekre összességében több mint négyezren váltottak jegyet, ezeket a látogatói számmal összegezve már majdnem 90 ezer belépővel számolhattak idén.

Ez alapján bátran kijelenthető, ha egész évben nyitva lett volna a létesítmény, akkor biztosan túlszárnyalták volna a tavalyi százezres látogatószámot.

A jó eredményeket egyrészt az is segítette, hogy a belföldi turizmus felélénkült, és persze hozzájárult a márciusban megjelent videóklip is. A Szentgyörgyváry Péter várkapitány által írt dal hatására rengetegen voltak kíváncsiak a várra, sokan jelezték is, hogy kifejezetten ez keltette fel az érdeklődésüket.

– A várkert átépítése, valamint a járványügyi korlátozások miatt nagy koncerteket ugyan nem tudtunk rendezni, de a várudvarban a stand- uptól az operetteken keresztül a kisebb zenés estekig remek szórakozási lehetőségeket biztosítottunk a közönség számára

– fogalmazott Szentgyörgyváry Péter.

Óriási sikert hozott a Kinizsi című rockmusical-előadás is, melyet a várkapitány írt és Balásy Szabolcs zenésített meg, a darabnak jövőre várhatóan az ősbemutatóját is láthatja a közönség a felújított várkertben.

A kényszerszünettel kapcsolatban a várkapitány elmondta, márciusban váratlanul érte őket a bezárás, akkor sajnos két dolgozótól el kellett búcsúzniuk, de a nyári megfeszített munkának és a kormány jelenlegi segítségének köszönhetően a mostani bezárás idején nem kellett munkatársat elküldeni. Biztonságban vannak a dolgozók, amennyiben legkésőbb februárig kinyithat a létesítmény.

Egy különleges köszöntővel készül idén a kapitány

A zárt falak között sem áll meg az élet, most végre van idő a nagytakarításra, festésekre, játékország és a kiállítások felújítására.

Emellett – mint ahogyan tavasszal – most is vállalták a dolgozók az olyan feladatok elvégzését, melyek a város működését segítik. A várkapitány bízik abban, hogy a következő évben több jó hír is napvilágot lát majd, évek óta dolgoznak – most már a városvezetéssel és a térség országgyűlési képviselőjével közösen – azért, hogy a vár fejlesztésére kidolgozott koncepció megvalósulhasson.

Szentgyörgyváry Péter az év végére egy virtuális karácsonyi köszöntésre készül, és leszögezi, hogy ennek a meglepetésnek felnőtt és gyerekbarát verziója is lesz.