A nélkülözők karácsonyát teszik szebbé idén is

Több adománygyűjtő akcióval is igyekszik szebbé varázsolni a rászorulók karácsonyát a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete

Idén is – a 17 pécsi zöldóvodában cipősdoboz-akciót hirdettek, az intézményekből a csomagokat tegnap gyűjtötték össze a segélyszervezet munkatársai, és az elkövetkezendő hetekben osztják majd szét a nélkülözők között.

Tartós élelmiszerekkel is lehet segíteni idén is – a hagyományoknak megfelelően advent harmadik hétvégéjén, december 10-én és 11-én várják a felajánlásokat a Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei megyeszerte a hipermarketekben kihelyezett standokon.

Ezúttal is elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtenek, de ezen túlmenően édességet, karácsonyi díszeket, tisztító-, illetve tisztálkodási szereket is szívesen fogadnak, hogy ezzel is szebbé varázsolják a szükséget szenvedők karácsonyát. Az adományokból a Magyar Vöröskereszt szervezetei még az ünnepek előtt csomagokat állítanak össze, amelyeket a megyei és területi szervezetek juttatnak el nélkülöző családokhoz és egyedülálló emberekhez.

A baranyai rendőrök idén is összefogtak a hátrányos helyzetben élők megsegítése érdekében – tavaly 200 darab, a Vöröskereszt segítségével a rászorulókhoz eljuttatott cipősdoboz gyűlt össze a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a pécsi, a komlói, a mohácsi, a siklósi és a Szigetvári Rendőrkapitányság karácsonyfája alatt. Az akciót idén is meghirdették – a segélyszervezet december közepén veszi át a rendőrök által felajánlott csomagokat, és juttatja el a rászorulókhoz.

Ezen kívül a Bajor Vöröskereszt Altöttingi Szervezetének delegációja is megérkezik hamarosan a megyeszékhelyre – a külföldi segélyszervezet munkatársai minden évben advent idején ellátogatnak Baranyába, hogy elhozzák a karácsony üzenetét, megkönnyítve a szegénységben élők számára az év legszebb ünnepét. Idén összesen hétezer euró értékű adományt – elsősorban gyermekeknek édességcsomagot, valamint különböző játékokat és sportszereket – osztanak szét, több száz családnak örömet szerezve ezzel.