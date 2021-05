A nemzeti oldal szerint egy ügyvédi kör rágalmaz

Az önkormányzati cégeknél úgy tűnik, hogy rutinszerűvé válnak a feljelentgetések, főként azokkal szemben, akik nem csak és kifejezetten hangoztatva a baloldali nézeteket vallják. Őket megtalálja az az igencsak jól fizetett ügyvédcsapat, amelyik lassan két éve dolgozik a baloldali önkormányzatnak. A baloldal nem is olyan régen a saját szövetségeseit is durván támadta.

Néhány nappal ezelőtt újabb közleményt adott ki a városháza – ezúttal a vízszolgáltató kapcsán –, hogy az úgynevezett „átvilágítások” után feljelentést tettek egy korábbi beszerzés kapcsán, de már máskor is közöltek hasonlót a városi cégek esetében. A közlemény – a baloldalon divatosan hangoztatott – független objektivitását azonban már az is megkérdőjelezi, hogy az a tanácsadó jegyzi, aki korábban a Puch László, volt MSZP-pénztárnok érdekkörébe tartozó helyi lap főszerkesztője volt. Az is kérdés, hogy az átvilágító ügyvédgárda ideológiailag meglehetősen elkötelezett vezetője mennyiben képes valóban elfogulatlanul tekinteni az egyébként – nemcsak a baloldali szavazók, hanem a jobboldali értékrendet valló – pécsiek pénzéből fenntartott önkormányzat ügyeire.

Lapunknak tavasszal egy közös levélben arról írtak az olvasóink meglehetősen pontos információt adva a hivatalban zajló eseményekről, hogy „az önkormányzat különböző helyein dolgoznak. Egyre többekkel együtt mi is félünk, de elegünk van abból, ami a polgármesteri hivatalban és az önkormányzati cégeknél kialakult”. Mint írták, közülük annak idején volt, aki a mostani, új városvezetésre szavazott és volt, aki nem, de a „helyzet közös nevezőre hozta őket”.

Más forrásból pedig már arról értesültünk, hogy a választások után elindított politikai kinevezések miatt többen is úgy érezték a városi cégeknél, inkább nem vesznek részt a baloldali önkormányzat cégeinél, önkormányzatánál zajló eseményekben, mert nem akartak esetlegesen politikai célpontokká válni.

Az, hogy lehet alapja a félelemnek, mutatja az az erőművi faégetésről szóló per is, amelyet Péterffy Attila polgármesterként, a hatalom birtokában indított egy pécsi civillel szemben. És még, ha ezt akár szimplán az ellenséggel szembeni leszámolásának is lehetne tekinteni, akkor is ott vannak még a szövetségesek ellen indított támadások a baloldalon: a DK-s alpolgármesternek, Bognár Szilviának a már említett MSZP-s lap ment neki azzal a felhanggal, hogy „sikertörténetből bukás lett”, de a volt MSZP-s kedvencet, Mellár Tamás parlamenti képviselőt és az alig ismert momentumos Topán Lászlót is támadta ez a szocialista érdekkörök által birtokolt médium. (A lap egyik tulajdonosa a PSN Zrt.-t vezető Máté János. Ugyanitt kezdte a baloldali rezsim alatt pécsi karrierjét a volt MSZP-s államtitkár, Puch László üzlettársa Török Ottó is, aki már egy jó ideje polgármesteri biztos, s nagyjából 50-60 millióba fog kerülni a pécsieknek öt év alatt a „tevékenysége”.)

Van, ahol nem egy, hanem két ügyvezető irányít

A nemzeti oldal a feljelentgetések kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben más, baloldali vezetésű városok sokat fejlődtek az elmúlt másfél évben, több ezer milliárdnyi beruházás indult el a járvány ellenére országszerte, Pécsett csak az MSZP holdudvara gazdagodik, a város megrekedt és egy helyben toporog. A Fidesz közleménye szerint tény, hogy Pécs csak a kormány segítségével tudott egyről a kettőre jutni az elmúlt év során, miközben Péterffy Attila és a mögötte álló MSZP-s háttéremberek saját pártkatonáikkal pakolták tele az önkormányzatot, van, ahol a korábbi helyett nem egy, hanem kettő ügyvezetővel irányíttatnak városi cégeket.

– Tízmilliókat szivattyúztak már ki Péterffy felbérelt ügyvédei, akik „önkéntesből” váltak egyszer csak jól fizetett „átvilágítókká” Pécsett – fogalmazott a Fidesz közleménye, hozzátéve: „Rendre kudarcot vallanak a hivatalos eljárásokban, feljelentéseikben a nyomozóhatóság nem talált bűncselekményt. Ennek ellenére, a jogi kiskapukat és az időhúzást kihasználva továbbra is csak rágalmaznak, vádaskodnak, tisztességes szakembereket próbálnak kikészíteni jogi cselekkel. Miközben ők vitorlázgatnak a pécsiek pénzéből, vagy épp luxuslakóparkot építenének a Mecsek oldalába, hamarosan pedig 80 városi ingatlanból fognak fillérekért csemegézni”.