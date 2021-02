A nemzeti oldal talált még megtakarítást

Miközben a városvezető koalíció elsősorban a saját belső ügyeivel van elfoglalva, addig a nemzeti oldal előkereste azokat a forrásokat, amelyeken bőven lehetne megtakarításokat elérni, hogy az iparűzésiadó-bevételt is ki tudják pótolni. Összeadták az új biztosokra, tanácsnokokra, az átvilágításra és a megemelt cégvezetői, illetve képviselői fizetésekre áldozott forrásokat.

A baloldali koalícióban már a másfél év múlva esedékes választás miatt is egyre inkább kiélesedett az a pozícióharc, ami a 2019-es választási győzelem utáni pár hónap szünetet kivéve érzékelhető volt Pécsen, miközben a városvezetés a kormányzattal szembeni hangulatkeltő kijelentéseivel a sokféle érdektől vezérelt szövetkezés összezárását is megpróbálta elérni. Ennek az egyik ékes példája volt az, amikor a kis- és középvállalkozások iparűzési adójának megfelezése miatt tiltakozott a baloldali városvezetés, ami abban nyilvánult meg, hogy karácsony előtt közvetlenül elkezdték fel-le kapcsolgatni a város főterén felállított karácsonyfa égőit. A balliberálisok akciója kapcsán már korábban is arra hívta fel a nemzeti oldal a figyelmet, hogy a szóban forgó összeg a legsérülékenyebb vállalkozóknál maradt, jobboldali képviselők viszont találtak még több tízmillió forintot, amelyek korábban nem terhelték meg a kasszát.

Mint közölték, a Pécsi Vagyonhasznosító vezetője, Szabó Szilárd egymaga közel bruttó 38 millió forintos fizetésért és prémiumért dolgozik, így csak az ő foglalkoztatása eddig közel 17 millió forintos pluszterhet jelentett a pécsieknek az elődjéhez képest.

A Biokom Kft.-nél kettős ügyvezetést valósítanak meg: a két igazgató fejenként több mint 33 milliós éves fizetésért és prémiumért kapta meg a „feladatot”. Egyikük már hosszabb ideje betegeskedik, ezért volt szükség a társügyvezetőre – az egyik volt MSZP-s alpolgármester fia – Meixner Barna személyében, aki azonban így is hétmillióval került többe, mint elődje. A Biokommal kapcsolatban egyébként megjegyezendő, hogy a baloldali koalíció belső ellenzéke által a polgármesternek küldött ultimátumban kitérnek egy, a cégnél létrehozott pozícióra is. Mint írták, „hatékony feloldását kérjük annak a morális válságnak, amit a Biokom Kft.-nél létesített Közbeszerzés és projekt manager megnevezésű pozíció okozott”.

A Tettye Forrásház Zrt. élére is új vezető került, aki a havi bruttó 1,3 milliós alapbére mellett a prémiumokkal együtt nagyjából évi kétmillióval keres többet, mint elődje.

A PSN Zrt. vezérigazgatója mellett párhuzamosan foglalkoztatott, volt MSZP-s államtitkár, Török Ottó sportügyi biztos is nagyjából bruttó 10 millió forint feletti fizetést vehetett eddig fel (havi bruttó 1,1 millió jelenleg a bére), az átvilágítással megbízott ügyvédi körnek a jobboldal becslései szerint nagyjából 100 millió forintot fizetnek.

Az egyéb politikusi állások és a megemelt képviselői fizetések szintén jelentős kiadási tételt jelentenek a város költségvetésében, ahogy a DK-s Kunszt Márta civil tanácsnoki posztja is. A momentumos Nemes Balázs innovációs biztos bruttó havi félmilliós fizetést kap, ami kinevezése óta önmagában is 7 millió forint körüli összeg. A nemzeti oldal számításai szerint ez utóbbiak teljes kiadási összege 30-40 millió körül mozoghat.