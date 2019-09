A nemzetközi találkozón 15 társulatot láthatunk

A modern tánc igazi ünnepe lesz a XIII. Nemzetközi Tánctalálkozó Pécsett szeptember 13–18. között: hat előadásban 15 neves társulat tagjai szerepelnek.

Többszörös pécsi premierrel indul a XIII. Nemzetközi Tánctalálkozó. A rendezvénysorozatot a Pécsi Balett Carmina Burana előadása nyitja a Pécsi Nemzeti Színházban. Ekkor debütál a nyáron korszerűsített, teljes egészében felújított nagyszínpad, miként erre az eseményre készülnek el a kamaratermi színpad rendbetételével is.

Arról pedig Uhrik Dóra a Pécsi Balett ügyvezetője számolt be lapunknak, hogy mit is láthat itt a nagyérdemű. Úgy összegzett, hogy igen érdekes és aktuális feldolgozásban kerül színre a népszerű Orff darab, Vincze Balázs rendezésében és koreográfiájával. Kiderül belőle táncban elbeszélve, hogy a túlfejlődött technika miként veszélyezteti a természetes életet, az emberiséget, s tudunk-e ezen egyáltalán segíteni, legalább a reményt megőrizve.

A tánctalálkozón igen változatos a program, a táncművészet teljes palettáját helybe hozzák az egy hét során a pécsieknek, baranyaiaknak. Hogy mi minden látható a nemzetközi felhozatalban? Nos, a Bozsik Yvette Társulat ezúttal a néptáncot a kortárs táncot ötvözi a japán butoh elemeivel a Galántai táncok előadásban.

Kodály Zoltán zenéjére készült a Győri Balett Romance című előadása is, a Magyar Állami Népi Együttes pedig szintén a világhírű zeneszerzőnket idézi meg Tánckánon – Hommage á Kodály Zoltán címmel. A Tánckánonban olyan népszerű Kodály-művekből csendülnek fel részletek, mint a Háry János, a Hét zongoradarab és a Kilenc zongoradarab.

A programsorozatnak mindenkor a Kodály Központban látható Nemzetközi Balettgála jelenti az egyik fénypontját, melyen európai balettcsillagokat, jelenlegi sztárokat és jövőbeli reménységeket láthatunk. Itt a fellépők listája önmagáért beszél: a Szlovák, a Lengyel, az Izraeli, a Horvát a Holland a Magyar Nemzeti Balett, a Román Nemzeti Operaház, a Grazi Opera, továbbá a Győri és a Pécsi Balett szólistáit láthatjuk.

Mindezeken túl a kortárs tánc egészen új megközelítései is színre kerülnek, így Duda Éva társulatától az Utópia, mely egy abszurd világba vezet el, vagy a sepsiszentgyörgyi M Studio, mely a Lift szűk kis zárt terével játszik. Fodor Zoltán táncegyüttese, az Inversedance arra keresi a választ, hogy mitől váltunk olyan emberré, amilyenek most vagyunk, s miért reagálunk úgy a dolgokra, ahogy azt legtöbbször tesszük. A dán Black Box Dance Company pedig No Sex – Nem világ címmel a magunk és a társadalom által előírt szexuális elvárásokkal foglalkozik.

Mindezeken túl Uhrik Dóra a pályafutásáról, alkotói munkásságáról beszélget Földi Bélával, a Budapest Táncszínház vezetőjével, valamint mesterkurzusra kaptak meghívást a legtehetségesebb győri, pécsi és budapesti táncművész növendékek. Lakatos János, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára pedig táncos sikerfilmeket ismertet vetítéses előadáson.