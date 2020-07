A nők elleni erőszakra hívja fel a figyelmet a pécsi filmes

A pécsi De Re Luigi Attila „Rain” című filmje is a nyertesek közé került a Cannes-i World Peace & Tolerance Smartphone Humanitarian Gálán. A mobiltelefonnal készített alkotás a karantén időszaka alatt a nők ellen elkövetett erőszakról, és annak megnövekedett számáról szól. A film arra hívja fel a figyelmet, hogy ha bajban van egy nő, ne féljen segítséget kérni.

– A humanitárius témák mindig is közel álltak hozzám – kezdte történetét Luigi. – Fontos beszélni a tabuként kezelt ügyekről is, mint például a filmben is megjelenő nők elleni bántalmazásról. Úgy gondolom, mind a mozgókép, mint a fotó jó eszköz arra, hogy a hétköznapi ember számára is érthető, figyelemfelhívó módon közvetítsük ezeket az üzeneteket.

Célját sikerült is elérnie, hiszen munkáját a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztiválon is elismerték. A versenyre csaknem 170 pályamű érkezett, ezek közül került be a pécsi filmes a legjobb tizenegy közé. Innen Cannes-ig meg sem állt az út, a gálán a legjobb tizenöt alkotás közé választották a kisfilmet, így kapta meg Luigi a World Peace & Tolerance Smartphone Awards díjat.

– A mű nagyjából egy nap alatt elkészült, a karantén időszaka alatt vettem fel – mesélte a fiatal filmes. – Egyik nap kinéztem az ablakon, és zuhogott az eső. Megtetszett a téma, el is kezdtem forgatni. Az egyik jelenethez édesanyámat kértem meg, hogy álljon az ablakhoz, és nézzen ki rajta. Ezután egy óra alatt összevágtam a filmet, utólag hozzáraktam a hangot, és kész is volt. Nem kifejezetten a verseny miatt forgattam, de amikor megláttam a felhívást, beneveztem a művet.

Luigi azt is elárulta, hogy a jövőben még tervez más kisfilmeket is, amelyek szintén humanitárius témákat fognak feldolgozni. M. R.