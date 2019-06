A nyári melegben is dolgoznak az utakon

Több útfelújítás, útjavítás veszi kezdetét a megyében. Többek között Orfű–Magyarhertelendet, Sásdot és Pécset érintik a munkálatok.

Nemrég fejezte be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az orfűi elágazótól egészen a település központjáig az aszfaltozást. Nemcsak a burkolat, hanem a padka, a vízelvezetés is megújult, akárcsak a meglévő autóbuszöblök, és megépült a kápolna előtti megálló. Orfűt egy másik beruházás is érinti. Egy európai uniós vissza nem térítendő támogatásból az Orfű–Magyarhertelend összekötő út 2,6 kilométeres szakaszának is nekiállnak. A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezőnek a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. a munkaterületet átadta, a fejlesztés előreláthatóan kilencven napot vesz majd igénybe.

Mint a közút sajtóosztályától megtudtuk, terveik között szerepel a június 17-i héten Sásdon a 66-os és 611-es számú főutak jelzőlámpás csomópontjában az aszfalt kopóréteg cseréje. Ezen túl megvalósulhat a 6-os főút Pécs átkelési szakaszán a József Attila–Alsómalom–Siklósi út–Somogyi Béla utca csomópontja és a Liszt Ferenc utcai csomópontja között a nyugati oldalon lévő négy forgalmi sáv burkolatának felújítása is. Az érintett helyszíneken a munkák időtartama alatt forgalomkorlátozásokra, sebességkorlátozásokra, sávlezárásokra számíthatnak az arra közlekedők.

– Társaságunk a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési forrásait az üzemeltetési és fenntartási feladatokra használhatja fel a 32 ezer kilométeres, országos közúthálózaton – közölte lapunkkal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya. – A rendelkezésünkre álló forrásból a nyári időszakban is folyamatoson végezzük a lokális burkolatjavítási tevékenységünket.