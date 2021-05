A nyitást ünnepelték meg most a közös akcióval

Az újranyitás örömére a Nemzeti Művelődési Intézet szombaton országos kampányt szervezett, amelyhez számos baranyai helyszín is csatlakozott különböző kulturális programokkal.

Ezt ne hagyja ki! Megkérdezték a nyírtassiak véleményét Karácsony Gergelyről (videó)

Az enyhítéseknek köszönhetően május elsejétől kinyithattak a közművelődési intézmények is, ennek örömére a Nemzeti Közművelődési Intézet szombatra egy figyelemfelkeltő megnyitósorozatot hirdetett, amelyhez az ország bármely pontjáról csatlakozhattak az intézmények – több mint ezren éltek a lehetőséggel, köztük számos baranyai helyszín is. A résztvevő közösségi terek egy „NYITUNK” feliratú molinót igényelhettek, ezzel is jelezve, hogy ismét várják a vendégeket.

A közös akció központi eseménye egy, a magyarországi agorahálózatot bemutató roll­up-kiállítás volt, amely 15, egymással megegyező példányban készült el, és az ország 15 pontján egy időben nyílt meg. Ezután helyszínenként egyedi kulturális bemutatókkal folytatódott a kapunyitogató program.

A pécsváradi várban várvezetésekkel készültek külön a gyermekeknek és a felnőtteknek. Ezen kívül a szerencsések a készülő kiállítást és az új játékokat is megleshették a megnyitó előtt. A különleges napon a látogatóknak kis ajándékkal is készültek, a felnőttek információs füzetet, a gyermekek pedig színezőt és keresztrejtvényt kaptak ajándékba.

Az alsómocsoládi SZÍN-TÉR Művelődési Ház is csatlakozott szombaton a kezdeményezéshez. Ott kiállításra invitálták az érdeklődőket, amelynek során fotókkal, festményekkel, kiadványokkal, helyi termékekkel és alsómocsoládi relikviákkal töltötték meg a faluház helyiségeit.

Igazolvánnyal mehetünk rendezvényekre

A kulturális intézmények, színházak, könyvtárak, mozik megnyitásával a programkínálat látványosan nőtt, de közben nem szabad elfelejteni, hogy a tíz főt meghaladó csoportosulás még mindig tilos. Az enyhítések következő fázisa akkor kezdődhet, amikor elérjük az ötmillió beoltottat. A pontos részleteket még nem hozták nyilvánosságra, de akkortól valószínűleg már nagyobb rendezvényeket is lehet szervezni. Az azonban biztos, hogy tömegrendezvényen augusztus végéig nem lehet részt venni védettségi igazolvány nélkül. Emellett persze érdemes továbbra is odafigyelni a már ismert járványügyi óvintézkedésekre, így például a megfelelő távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre és a maszkviselésre.

Programokból biztosan nem lesz hiány

Mivel már elég közel vagyunk az ötmillió beoltotthoz, a szervezők okkal reménykednek, hogy nyártól megtarthatók a hagyományos baranyai fesztiválok. A programkínálatot elnézve lesz miből válogatni, hiszen Fishing on Orfűből például kettő is lesz. Júniusban egy kisebb rocktalálkozót terveznek, majd augusztus végén jöhet a nagy buli. A Pécsi Nyári Színház a szokásos formában várja majd a nézőket, augusztus elején pedig az Ördögkatlan Fesztiválon élvezhetjük a koncerteket. Készülnek Zsolnay Fényfesztiválra is, amely szeptember 30. és október 3. között borít tündöklő fényköntöst a megyeszékhely utcáira. Ezeken kívül a tervek szerint lesz még Pécsen Nemzetközi Tánctalálkozó és bordalfesztivál is.